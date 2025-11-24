HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mariella Zanetti destaca el sentido del humor de Guillermo Rossini: “Era muy caballero y correcto”

La exvedette Mariella Zanetti recordó cómo fue trabajar con Guillermo Rossini, quien falleció el último sábado a los 93 años.

Mariella Zanetti trabajó al lado de Guillermo Rossini. Foto: Composición LR/Instagram.
Mariella Zanetti trabajó al lado de Guillermo Rossini. Foto: Composición LR/Instagram.

La reciente partida de Guillermo Rossini a los 93 años ha dejado una profunda tristeza en el Perú, donde su legado continúa vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su arte. Este destacado humorista es recordado por su excepcional capacidad para hacer reír, así como por su carisma, que conquistó a generaciones a través de la imitación, la locución y la actuación en diversos medios, incluyendo la televisión y la radio.

Mariella Zanetti, quien tuvo la oportunidad de trabajar junto a Rossini, compartió su experiencia y destacó las cualidades del artista. “Él era una persona demasiado alegre, muy querido, muy optimista, un caballero de esos que ya no existen. Era todo un señor, independientemente del talento que lo caracterizaba”, expresó la exvedette en una entrevista con RPP, subrayando la esencia de un hombre que dejó una huella imborrable en el corazón del público peruano.

PUEDES VER: Fallece Guillermo Rossini, imitador radial e ícono de 'Los Chistosos', a los 93 años

lr.pe

Mariella Zanetti recordó cómo era trabajar al lado de Guillermo Rossini

Mariella Zanetti destacó la figura de Guillermo Rossini, a quien describió como “uno de sus caballeros antiguos, correctos, muy galantes y cultos”. La actual conductora de radio subrayó que, aunque Rossini no era una persona que se mantuviera en silencio, su forma de interactuar era siempre respetuosa. “Él era muy entrador, hacía bromas y jugaba contigo, pero conocía el límite del respeto que hoy en día parece haberse perdido”, comentó.

La exvedette también lo consideró una persona “muy lúcida y rápida”, capaz de ofrecer “consejos maravillosos” sobre diversos aspectos de la vida. “Guillermo tenía una sabiduría especial para aconsejar sobre el amor, la vida y la importancia de ser responsables en nuestra profesión, así como de ganarse el respeto del público”, añadió.

 A pesar de haber trabajado poco tiempo con el icónico humorista, Zanetti valoró la experiencia como enriquecedora, resaltando que Rossini era “un gran ser humano y profesional”. Además, recordó que, en su despedida, estuvo rodeado de su familia, lo que refleja su cercanía y amor por los suyos.

Gamille Ode, hija mayor de Mariella Zanetti, se muestra orgullosa por importante logro laboral de su madre

Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: "No se sentía cómoda"

Mariella Zanetti responde con todo tras ser llamada ‘mala madre’ y lanza mensaje: "Esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Álvaro Rod responde a Janet Barboza por asegurar que Samantha Batallanos sacará pruebas contra el cantante: "Deje la amistad de lado"

Protagonista de ‘Al fondo hay sitio’, Alejandro Villagómez, sorprende al anunciar su matrimonio con artista y comparte su pedida de mano

Magaly Medina revela cuánto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

Presentador ecuatoriano recibe duras críticas por incomodar a las cantantes de Corazón Serrano: "Falta de respeto"

Rebeca Escribens comparte delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

