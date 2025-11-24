La reciente partida de Guillermo Rossini a los 93 años ha dejado una profunda tristeza en el Perú, donde su legado continúa vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su arte. Este destacado humorista es recordado por su excepcional capacidad para hacer reír, así como por su carisma, que conquistó a generaciones a través de la imitación, la locución y la actuación en diversos medios, incluyendo la televisión y la radio.

Mariella Zanetti, quien tuvo la oportunidad de trabajar junto a Rossini, compartió su experiencia y destacó las cualidades del artista. “Él era una persona demasiado alegre, muy querido, muy optimista, un caballero de esos que ya no existen. Era todo un señor, independientemente del talento que lo caracterizaba”, expresó la exvedette en una entrevista con RPP, subrayando la esencia de un hombre que dejó una huella imborrable en el corazón del público peruano.

Mariella Zanetti recordó cómo era trabajar al lado de Guillermo Rossini

Mariella Zanetti destacó la figura de Guillermo Rossini, a quien describió como “uno de sus caballeros antiguos, correctos, muy galantes y cultos”. La actual conductora de radio subrayó que, aunque Rossini no era una persona que se mantuviera en silencio, su forma de interactuar era siempre respetuosa. “Él era muy entrador, hacía bromas y jugaba contigo, pero conocía el límite del respeto que hoy en día parece haberse perdido”, comentó.

La exvedette también lo consideró una persona “muy lúcida y rápida”, capaz de ofrecer “consejos maravillosos” sobre diversos aspectos de la vida. “Guillermo tenía una sabiduría especial para aconsejar sobre el amor, la vida y la importancia de ser responsables en nuestra profesión, así como de ganarse el respeto del público”, añadió.

A pesar de haber trabajado poco tiempo con el icónico humorista, Zanetti valoró la experiencia como enriquecedora, resaltando que Rossini era “un gran ser humano y profesional”. Además, recordó que, en su despedida, estuvo rodeado de su familia, lo que refleja su cercanía y amor por los suyos.