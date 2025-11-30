HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug aclara sobre su relación actual con Jesús Barco: "Estamos conversando y tratando"

La empresaria se presentó en 'Esta Noche' donde señaló que junto a Jesús Barco están tratando de recuperar a su familia y salvar su relación sentimental. También sostuvo que la falta de comunicación los afectó. 

Melissa Klug afirmó que está llevando las cosas con calma junto a Jesús Barco. Foto: Composición LR/América TV
Melissa Klug afirmó que está llevando las cosas con calma junto a Jesús Barco. Foto: Composición LR/América TV

Melissa Klug brindó una extensa entrevista para el programa 'Esta Noche' y habló sobre su actual situación sentimental con el futbolista Jesús Barco, padre de su última hija. La empresaria señaló que pese a no haber retomado oficialmente la relación, ambos se encuentran conversando constantemente para poder recuperar a su familia, tras la última crisis que desató la emisión de un video donde se vio a Barco bebiendo junto a mujeres y amigos futbolistas en Huánuco.

"Nosotros en este momento estamos conversando para ver cómo vamos a recuperar nuestra familia. No es que ya, vamos a volver, pero sí estamos conversando y tratando", sostuvo Klug, además de asegurar que el amor entre ella y Jesús no se ha terminado, sino que la falta de comunicación que tuvieron anteriormente complicó las cosas dentro de la relación.

"Si se puede, no sé qué es lo pueda pasar, poder llevar terapia de parejas porque amor hay, solamente que comunicación y muchas cosas se están perdiendo. Lo que él hizo (en Huánuco) no me pareció, no lo he disculpado porque a él no le parecería que yo esté en la misma situación como lo grabaron a él", expresó.

PUEDES VER: Madre de Jesús Barco pide al futbolista luchar por su familia tras su separación de Melissa Klug: "Por tus ideales"

lr.pe

Melissa Klug afirma que falta de comunicación afectó relación con Barco

La 'Blanca de Chucuito' explicó que desde antes del 'ampay' de Barco en Huánuco, ambos venían arrastrando problemas sentimentales por la falta de comunicación para resolver sus discrepancias. Señaló que a pesar de viajar constantemente a dicha provincia, no conversaban como debía ser, e incluso luego pasaban semanas sin hablarse. Además, afirmó que, en su momento, no se arrepintió de enviar el comunicado de ruptura en redes, mensaje que borró a los pocos minutos.

"Desde que se fue a Huánuco yo trataba de ir y venir, pero no lo conversábamos, no teníamos comunicación, entonces se seguían acumulando muchas cosas. Cuando hago el comunicado es porque ya no podía más, porque eran semanas que no nos hablábamos y eso iba desgastando. (...) Cuando subo el comunicado ahí mismo él me llama y me dice 'qué estás haciendo hay que conversar, no seas impulsiva', pero siempre era eso. (...) Después de ver las imágenes no me arrepentí porque él estuvo en una de las tantas veces que no nos comunicábamos, compartiendo con dos amigos que estaban con mujeres, sabía que me iba a molestar", sostuvo Melissa.

PUEDES VER: Melissa Klug y Jesús Barco se habrían reconciliado: difunden foto de ambos besándose previo a su entrevista en ‘Esta noche’

lr.pe

Melissa Klug dice que la seguirán viendo junto a Jesús Barco

Mientras brindaba la entrevista junto a la Chola Chabuca, Klug fue sorprendida por la presencia de Jesús Barco en el set. El futbolista aprovechó el espacio para admitir sus errores y pedirle disculpas públicas por el escándalo mediático que desató el video en Huánuco. La empresaria se mostró dispuesta todo el tiempo y en presencia de Jesús recalcó que tomarán las cosas con calma para poder reconstruir su relación.

"Como dije, amor hay, eso no se ha terminado solamente que venimos arrastrando muchas cosas y estamos tratando de solucionarlas. No estamos forzando nada, sino, queremos que se vayan dando las cosas", expresó. Asimismo, dejó en claro que los seguirán viendo juntos públicamente porque no dejarán de ser familia. Como se recuerda, ambos fueron visto hace poco comprando en el Jockey Club.

"Esto es un proceso, que si bien es cierto, nosotros vamos a seguir compartiendo como padres, vamos a seguir saliendo, nos van a seguir viendo juntos en reuniones, cumpleaños de familiares porque es mi familia", indicó. Cabe señalar que, Klug y Barco compartieron un romántico beso al finalizar la entrevista.

