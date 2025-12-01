Jesús Barco asegura que mantiene su deseo de casarse con Melissa Klug: "Es nunca ha estado en duda"

Jesús Barco tuvo una aparición sorpresa en el programa sabatino 'Esta Noche', donde junto a Melissa Klug hablaron sobre las recientes controversias que azotaron su relación, así como del futuro sentimental de ambos. Durante su participación, el futbolista impactó al asegurar que mantiene sus planes de contraer matrimonio con la empresaria chalaca, pese a la crisis reciente que vivió su romance.

Al ser consultado directamente si se casará con Melissa, Barco reafirmó que dicha intención jamás cambió en él. "Sí, yo creo que eso nunca ha estado en duda. Cuando le pedí matrimonio a ella, justo se dio también el nacimiento de mi hija, entonces la prioridad en ese momento era mi hija", señaló. Como se conoce, ya le había pedido matrimonio a mediados del 2021.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Jesús Barco reafirma que quiere casarse con Melissa Klug

El futbolista sostuvo que a pesar de las dificultades recientes que atravesó la relación con Klug, aún está vigente el deseo de casarse con ella. Además, recalcó el compromiso que tiene por seguir construyendo su familia. "Como yo siempre le digo a ella, eso todavía está en pie (matrimonio), todavía quiero casarme con ella, quiero seguir construyendo mi familia", expresó.

Sin embargo, resaltó que entre ambos aún hay asuntos pendientes dentro de la relación; aspectos que primero tendrán que resolver para luego formalizar. Asimismo, Barco indicó que siempre se caracterizó por ser una persona que disfruta de la compañía de su familia.

"Creo que eso se va a dar, pero primero tenemos que solucionar las cosas pendientes para poder dar el siguiente paso que es casarnos. (...) Las personas que me conocen en mi entorno saben que soy muy familiar, que me gusta estar con mi familia", dijo.

Controversia de Jesús Barco en piscina de Huánuco

Como se recuerda, en octubre de este año el programa 'Magaly TV, la firme' expuso un video donde se vio a Jesús Barco bebiendo al lado de mujeres y dos amigos futbolistas dentro de una piscina en Huánuco. La emisión de las imágenes derivó a una crisis dentro de su relación con Melissa Klug donde se especuló sobre una ruptura definitiva de ambos.

En la misma entrevista brindada a 'Esta Noche', la expareja de Jefferson Farfán explicó que, paso a paso, están tratando de reconstruir su relación porque aún existe amor de por medio. "Como dije, amor hay, eso no se ha terminado, solamente que venimos arrastrando muchas cosas y estamos tratando de solucionarlas. No estamos forzando nada, sino que, queremos que se vayan dando las cosas".