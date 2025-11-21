La agrupación de cumbia La Bella Luz presenta a su nuevo integrante, Baruj Ocharán, tras un extenso casting en ‘Mande quien mande’. Fotos: captura/América TV | Fotos: captura/América TV

La Bella Luz tiene a su nuevo integrante. Después de un largo casting en ‘Mande quien mande’ que duró 26 fechas, este viernes 21 de noviembre por fin se dio a conocer el nombre del cantante que se sumará a la delantera de la agrupación de cumbia, tras la salida de 'Senderito' por un tema de salud. Se trata de Baruj Ocharán, un joven de 23 años proveniente de Cañete.

Además de Baruj Ocharán, a la gran final del concurso ‘Buscando a la voz masculina de La Bella Luz’ también llegaron Luis Otoya de Chepén y Mathías Alarcón de Callao, quien quedó en el tercer lugar. Todo quedó entre Otoya y Ocharán. Los encargados de elegir al ganador fueron Marco Antonio Guerrero, Angie Chávez y Thony Valencia.

Baruj Ocharán se lució en la final del concurso de ‘MQM’



Aunque la ronda final estuvo muy disputada, Baruj Ocharán logró convencer al jurado de ‘Buscando a la voz masculina de La Bella Luz’ al interpretar ‘El aventurero’, uno de los temas más pegajosos de la agrupación norteña. Además de cautivar con su interpretación, el de Cañete mostró dominio y carisma sobre el escenario.

En medio de una gala de muchos nervios y esperanzas, María Pía Copello se mostró feliz de anunciar a Baruj Ocharán como el ganador del concurso que se inició en su programa meses atrás. Asimismo, contó que el joven ganó un contrato con La Bella Luz y un premio de S/3000.

Por otro lado, Luis Otoya no se fue del concurso con las manos vacías. El joven de Chepén ganó S/2000 y también logró mucha exposición en las redes sociales. No sería una sorpresa que pronto aparezca en otra orquesta de renombre.

Mientras algunos celebraron la victoria de Baruj Ocharán, otros indicaron que el norteño debió ganar el concurso. “Luis Otoya era todo, el otro no pasa nada”, “Debió ganar Luis Otoya. Fue injusto. Baruj canta bonito, pero Luis tiene voz limpia, muy buena entonación y demostró que se adapta a todo”, “Su carita de Luis ya se veía, ya todo estaba arreglado, no le hubieran llamado para repechaje a Baruj, mejor le hubieran llamado directamente y no hacer tanto show, pero así es la tv” y “Luis Otoya ya tiene grupo para la siguiente semana, lo firmo, sería buen jale para Amor Rebelde o Son Del Duke, tiene ese estilo sanjuanero”; fueron algunas de las reacciones en las redes sociales.

