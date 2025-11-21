HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Baruj Ocharán ganó casting nacional de La Bella Luz en ‘Mande quien mande’: así canta el nuevo integrante del grupo cumbiambero

Baruj Ocharán cautivó al jurado con su interpretación de ‘El aventurero’ y ganó un contrato con La Bella Luz. El joven de Cañete se suma al grupo tras la salida de 'Senderito' por un tema de salud.

La agrupación de cumbia La Bella Luz presenta a su nuevo integrante, Baruj Ocharán, tras un extenso casting en ‘Mande quien mande’. Fotos: captura/América TV
La agrupación de cumbia La Bella Luz presenta a su nuevo integrante, Baruj Ocharán, tras un extenso casting en ‘Mande quien mande’. Fotos: captura/América TV | Fotos: captura/América TV

La Bella Luz tiene a su nuevo integrante. Después de un largo casting en ‘Mande quien mande’ que duró 26 fechas, este viernes 21 de noviembre por fin se dio a conocer el nombre del cantante que se sumará a la delantera de la agrupación de cumbia, tras la salida de 'Senderito' por un tema de salud. Se trata de Baruj Ocharán, un joven de 23 años proveniente de Cañete.

Además de Baruj Ocharán, a la gran final del concurso ‘Buscando a la voz masculina de La Bella Luz’ también llegaron Luis Otoya de Chepén y Mathías Alarcón de Callao, quien quedó en el tercer lugar. Todo quedó entre Otoya y Ocharán. Los encargados de elegir al ganador fueron Marco Antonio Guerrero, Angie Chávez y Thony Valencia.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Óscar Junior de La Bella Luz rompe en llanto en pleno concierto por delicado motivo que le impidió continuar cantando

lr.pe

Baruj Ocharán se lució en la final del concurso de ‘MQM’

Aunque la ronda final estuvo muy disputada, Baruj Ocharán logró convencer al jurado de  ‘Buscando a la voz masculina de La Bella Luz’ al interpretar ‘El aventurero’, uno de los temas más pegajosos de la agrupación norteña. Además de cautivar con su interpretación, el de Cañete mostró dominio y carisma sobre el escenario.

En medio de una gala de muchos nervios y esperanzas, María Pía Copello se mostró feliz de anunciar a Baruj Ocharán como el ganador del concurso que se inició en su programa meses atrás. Asimismo, contó que el joven ganó un contrato con La Bella Luz y un premio de S/3000. 

Por otro lado, Luis Otoya no se fue del concurso con las  manos vacías. El joven de Chepén ganó S/2000 y también logró mucha exposición en las redes sociales. No sería una sorpresa que pronto aparezca en otra orquesta de renombre.

Mientras algunos celebraron la victoria de Baruj Ocharán, otros indicaron que el norteño debió ganar el concurso. “Luis Otoya era todo, el otro no pasa nada”, “Debió ganar Luis Otoya. Fue injusto. Baruj canta bonito, pero Luis tiene voz limpia, muy buena entonación y demostró que se adapta a todo”, “Su carita de Luis ya se veía, ya todo estaba arreglado, no le hubieran llamado para repechaje a Baruj, mejor le hubieran llamado directamente y no hacer tanto show, pero así es la tv” y “Luis Otoya ya tiene grupo para la siguiente semana, lo firmo, sería buen jale para Amor Rebelde o Son Del Duke, tiene ese estilo sanjuanero”; fueron algunas de las reacciones en las redes sociales.

Notas relacionadas
Stiven Franco de La Bella Luz causa furor al mostrar su entrenamiento vocal corriendo: "Talento de sobra"

Stiven Franco de La Bella Luz causa furor al mostrar su entrenamiento vocal corriendo: "Talento de sobra"

LEER MÁS
Arrojan explosivo en local donde se presentará La Bella Luz, en La Libertad

Arrojan explosivo en local donde se presentará La Bella Luz, en La Libertad

LEER MÁS
Óscar Junior de La Bella Luz rompe en llanto en pleno concierto por delicado motivo que le impidió continuar cantando

Óscar Junior de La Bella Luz rompe en llanto en pleno concierto por delicado motivo que le impidió continuar cantando

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

Laura Spoya confiesa lo que sintió luego de separarse de su expareja Brian Rullán: ''No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo''

LEER MÁS
Empresario Renzo Costa reaparece y revela cómo es su nueva vida tras convertirse en padre a los 50 años: “Cambia todo”

Empresario Renzo Costa reaparece y revela cómo es su nueva vida tras convertirse en padre a los 50 años: “Cambia todo”

LEER MÁS
Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

Josi Martínez revela que fue víctima de discriminación dentro de restaurante: “Me insultaron”

LEER MÁS
Periodista Kathy Sheen dio a luz a gemelas, pero preocupa al revelar que están en UCI: “No querían estar dentro de mí”

Periodista Kathy Sheen dio a luz a gemelas, pero preocupa al revelar que están en UCI: “No querían estar dentro de mí”

LEER MÁS
Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

Silvia Núñez del Arco encaró a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad frente a su hija: “Mentiroso y malhablado”

LEER MÁS
Récord histórico en Perú: Shakira es la primera mujer con 4 sold out en el Estadio Nacional de Lima

Récord histórico en Perú: Shakira es la primera mujer con 4 sold out en el Estadio Nacional de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Ely Yutronic anuncia, conmovida, su pausa de la conducción de 'ATV Noticias Edición Central': "Muchas gracias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025