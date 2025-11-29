HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Espectáculos

Pati Lorena, exproductora de TV, responde sobre rumores de romance Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: “Yo trabajé en esa época"

En medio de los rumores que vinculaban sentimentalmente a Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, la exproductora Pati Lorena se pronunció, aclaró que, aunque se hablaba del tema en su momento, es mentira.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi eran conductores de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Foto: composición LR/difusión
Ethel Pozo y Yaco Eskenazi eran conductores de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Foto: composición LR/difusión

En medio de los rumores sobre una relación sentimental pasada entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, la exproductora de televisión Pati Lorena, quien trabajó de cerca con ambos, aclaró que la versión difundida por una joven en el pódcast 'Good Floro' carece de veracidad: “Es mentira, eso es mentira”, afirmó al portal 'Instarándula'.

El periodista Samuel Suárez, creador de Instarándula, buscó confirmar la información acudiendo directamente a Pati Lorena, pues ella estuvo presente en la etapa televisiva donde coincidieron Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Al ser consultada, la exproductora negó rotundamente que haya existido algún vínculo amoroso entre ellos y aseguró que todo se trataría de un simple rumor.

TE RECOMENDAMOS

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: 'Es una mentira'

lr.pe

Pati Lorena desmiente rumores de romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

El portal Instarándula reaccionó de inmediato tras la difusión de la versión presentada por una joven en un pódcast. El equipo de Samuel Suárez buscó aclarar la situación consultando directamente a Pati Lorena, quien formó parte del equipo de producción del recordado programa de cocina donde ambos coincidieron.

La exproductora de TV fue enfática al negar cualquier indicio de romance: “Es mentira, eso es mentira. La chica que ha llamado no tiene ni idea de lo que habla. Fue un chisme. Sí hubo el rumor. Yo trabajé en esa época con Ethel y Yaco y sé que es mentira”, declaró.

PUEDES VER: Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: 'Es como si fuera un X'

lr.pe

Ethel Pozo se pronuncia sobre rumores de romance con Yaco Eskenazi

Aunque Ethel Pozo no fue mencionada de forma directa en el pódcast que originó el rumor, decidió pronunciarse luego de que usuarios en redes sociales le consultaran al respecto. La hija de Gisela Valcárcel fue clara y contundente al descartar cualquier vínculo amoroso con el esposo de Natalie Vértiz, calificando la versión como un chisme sin fundamento.

“Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, escribió en redes, dejando en claro que la versión difundida carece de lógica y sustento.

Notas relacionadas
Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

LEER MÁS
Janet Barboza y Ethel critican a Pamela Franco por asegurar que su entrevista fue pauteada: "La gente tiene memoria"

Janet Barboza y Ethel critican a Pamela Franco por asegurar que su entrevista fue pauteada: "La gente tiene memoria"

LEER MÁS
Cantante de Los Bacanos expone polémica actitud de Ethel Pozo cuando trabajaba con ella: "Me asusté"

Cantante de Los Bacanos expone polémica actitud de Ethel Pozo cuando trabajaba con ella: "Me asusté"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Masías genera polémica en redes sociales por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Javier Masías genera polémica en redes sociales por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

LEER MÁS
Melissa Klug y Jesús Barco se habrían reconciliado: difunden foto de ambos besándose previo a su entrevista en ‘Esta noche’

Melissa Klug y Jesús Barco se habrían reconciliado: difunden foto de ambos besándose previo a su entrevista en ‘Esta noche’

LEER MÁS
Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, revela que no tiene vínculo alguno con su padre Abel Lobatón: "Es como si fuera un X"

LEER MÁS
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
¡Se sincera! Pamela López sorprende al contar por qué decidió reducirse los senos y hacerse una lipoescultura: “Tenía un trauma”

¡Se sincera! Pamela López sorprende al contar por qué decidió reducirse los senos y hacerse una lipoescultura: “Tenía un trauma”

LEER MÁS
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025