Ethel Pozo y Yaco Eskenazi eran conductores de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Foto: composición LR/difusión

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi eran conductores de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Foto: composición LR/difusión

En medio de los rumores sobre una relación sentimental pasada entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, la exproductora de televisión Pati Lorena, quien trabajó de cerca con ambos, aclaró que la versión difundida por una joven en el pódcast 'Good Floro' carece de veracidad: “Es mentira, eso es mentira”, afirmó al portal 'Instarándula'.

El periodista Samuel Suárez, creador de Instarándula, buscó confirmar la información acudiendo directamente a Pati Lorena, pues ella estuvo presente en la etapa televisiva donde coincidieron Ethel Pozo y Yaco Eskenazi. Al ser consultada, la exproductora negó rotundamente que haya existido algún vínculo amoroso entre ellos y aseguró que todo se trataría de un simple rumor.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Pati Lorena desmiente rumores de romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi

El portal Instarándula reaccionó de inmediato tras la difusión de la versión presentada por una joven en un pódcast. El equipo de Samuel Suárez buscó aclarar la situación consultando directamente a Pati Lorena, quien formó parte del equipo de producción del recordado programa de cocina donde ambos coincidieron.

La exproductora de TV fue enfática al negar cualquier indicio de romance: “Es mentira, eso es mentira. La chica que ha llamado no tiene ni idea de lo que habla. Fue un chisme. Sí hubo el rumor. Yo trabajé en esa época con Ethel y Yaco y sé que es mentira”, declaró.

Ethel Pozo se pronuncia sobre rumores de romance con Yaco Eskenazi

Aunque Ethel Pozo no fue mencionada de forma directa en el pódcast que originó el rumor, decidió pronunciarse luego de que usuarios en redes sociales le consultaran al respecto. La hija de Gisela Valcárcel fue clara y contundente al descartar cualquier vínculo amoroso con el esposo de Natalie Vértiz, calificando la versión como un chisme sin fundamento.

“Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson”, escribió en redes, dejando en claro que la versión difundida carece de lógica y sustento.