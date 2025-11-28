HOYSuscripcion LR Focus

Ethel Pozo se pronuncia tras especulaciones de un romance con Yaco Eskenazi en el pasado: “Es una mentira”

Ethel Pozo salió a desmentir los rumores sobre una relación amorosa con Yaco Eskenazi, cuando fueron dupla en América TV. Los usuarios en redes incluso aseguraron que Natali Vértiz perdonó al exguerrero bajo la condición de cortar todo vínculo con la hija de Gisela Valcárcel. 

Ethel Pozo se pronuncia sobre presunto romance con Yaco Eskenazi. Foto / Composición: LR
Ethel Pozo salió al frente desmentir los rumores sobre una supuesta relación clandestina con Yaco Eskenazi, con quien compartió la conducción de un conocido programa familiar años atrás. Esto ocurrió luego de que un programa de streaming se difundiera un audio en el que una usuaria aseguraba tener información de primera mano sobre un presunto affaire entre el esposo de Natalie Vértiz y la conductora, afirmando incluso que las instalaciones de Pachacamac habrían sido testigos del vínculo.

Aunque su nombre no fue mencionado de manera directa, Pozo respondió a un comentario en redes sociales donde se le pedía desmentir el rumor. Ante ello, la conductora de 'América hoy' señaló: "Cualquier persona medianamente inteligente sabe que es una mentira. Mañana me inventan una historia con mi hermano Edson".

Acusan a Ethel Pozo de mantener una relación con Yaco Eskenazi en el pasado

El fin de semana se viralizó un clip del programa de streaming 'Good Floro', donde una usuaria aseguró contar con información confidencial proporcionada por su tío, extrabajador del América Televisión. Según su relato, una reconocida conductora y su compañero de trabajo - casado en ese entonces - mantenían una relación amorosa que era conocida por todo el personal del canal.

Rápidamente, usuarios en redes asociaron esta versión con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quien fueron dupla en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. Además, recordaron que en el pasado Yaco y Natalia Vértiz atravesaron una crisis matrimonial, y especularon que uno de los acuerdos para retomar la relación habría sido cortar cualquier vínculo sentimental con la hija de Gisela Valcárcel.

Usuarios en redes sociales reacción a revelación en 'Good Floro'

Tras difusión del clip en 'Good Flores', usuarios dejaron comentario como: "Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, Natali le perdonó porque ella sabía que lo estaban forzando", "Era eso o arriesgar su trabajo", "Lo perdonó porque sabía que si no lo vetaban de la peor forma".

Sin embargo, otro grupo de internautas cuestionó la falta de pruebas en el programa. "¿Pero pruebas? No pues, no pueden soltar algo así", "Le puede caer denuncia a esa chica que habló eso", comentaron.

