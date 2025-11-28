Melissa Klug y Jesús Barco reaparecerán juntos este 29 de noviembre en 'Esta Noche', donde la popular 'Blanca de Chucuito' compartirá detalles sobre su relación tras el ampay. Fotos: Instagram/Melissa Klug | Fotos: Instagram/Melissa Klug

Melissa Klug y Jesús Barco estarán por primera vez juntos en la televisión en 'Esta noche', programa que se emitirá este sábado 29 de noviembre. Según el avance promocional, la popular ‘Blanca de Chucuito’ dará detalles de su relación tras el ampay que protagonizó el futbolista y padre de su última hija.

Asimismo, Melissa Klug llegó hasta el programa 'Esta noche' para mostrar lo renovada que se encuentra con su nueva figura tras los ‘arreglitos’ estéticos que se ha realizado semanas atrás, como una lipoescultura, reducción de mamas, abdominoplastia y la luxación de sus costillas. "Me he sometido a varias operaciones para poder tener la cinturita, me siento feliz, renovada con estos cambios en mi persona", comentó la chalaca en el programa que conduce la Chola Chabuca por América Televisión.

Melissa Klug feliz por mostrarse renovada en TV



Tras la emisión del avance, Melissa Klug utilizó sus redes sociales para agradecer la oportunidad que le dieron para poder lucir su nueva apariencia. “Quiero agradecer de corazón a la @lacholachabuca por la hermosa invitación @estanocheperu y por hacerme vivir una noche tan especial. También gracias a todas las personas que hicieron que me sintiera renovada, linda y llena de luz”, comentó el pasado jueves 27 de noviembre.

Melissa Klug también respondió a críticas sobre su decisión de someterse a cirugías, afirmando que vive su vida sin dañar a otros y agradeciendo el apoyo recibido de amigos y fans. Foto: Instagram

Asimism, Klug respondió a quienes la han criticado por someterse al quirófano. “Y sí… que hablen, que digan lo que quieran. Es mi vida y mis decisiones, y solo yo sé lo que me hace feliz. A veces acertaré, a veces me equivocaré, pero cada paso es mío. No soy ejemplo de nadie, simplemente vivo como deseo, sin hacerle daño a nadie y con el corazón siempre adelante. Gracias por una noche que me recordó lo valiosa y fuerte que soy”, agregó en su publicación, donde recibió mucho apoyo por parte de sus amigos y fans.

Melissa Klug fue sorprendida por Jesús Barco



Por otro lado, en ‘Esta noche’, Melissa Klug se mostró sorprendida por la llegada de Jesús Barco al set. Al principio, la chalaca derramó algunas lágrimas, y contó detalles de lo vivido después del ampay que protagonizara Jesús Barco, a quien supuestamente aún no lo disculpa, pues no tenía que estar en dicho lugar.

"Estuvo en un lugar donde no tenía que estar, todavía no lo he disculpado", se escucha decir a Melissa Klug en la promoción del programa 'Esta noche'. En tanto, Jesús Barco se mostró bastante nervioso, pero arrepentido con todo lo sucedido; pues reconoció que actuó de mala manera. "Tomé una mala decisión", dijo el futbolista respecto al ampay.

