Magaly Medina criticó duramente al programa conducido por la Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, luego de conocer el adelanto de la entrevista que realizó a Melissa Klug y Jesús Barco para 'Esta Noche'. La 'Urraca' señaló que la popular 'Chola' tiende a evitar los cuestionamientos hacia sus invitados, respaldándoles cualquiera de sus declaraciones sin emitir crítica alguna.

"Ahora Melissa Klug y Jesús Barco se sentaron en el programa de la 'Chola', donde ustedes ya saben que uno va a contar la historia le dé la gana y la 'Chola' nunca lo va a cuestionar", dijo la periodista, quien además criticó la forma en la que, según ella, se manejan las entrevistas, "Claro, uno va, se sienta y le dice el cuento que ella quiere. Es la esposa perfecta la 'Chola Chabuca', vas, le dices lo que sea y te lo va a creer", opinó.

Magaly Medina cuestiona a la 'Chola Chabuca' por entrevistas pasadas

Asimismo, la también periodista cuestionó las veces en que el formato sabatino de 'Chabuca' les brindó un espacio a personajes de la farándula con pasados controversiales y cuestionables. Como se recuerda, en junio de este año recibió fuertes críticas por juntar a John Kelvin y Dalia Durán.

"Es la incondicional de todos los tramposazos, los sinvergüenzones de la farándula. Ella los ama a todos, los quiere a todos, los blanquea a todos", indicó la conductora, mostrando así su inconformidad por lo que considera una falta de cuestionamientos clave al momento de realizar sus entrevistas televisivas.

Magaly Medina opina sobre relación de Melissa Klug y Jesús Barco

Durante la edición de su programa la popular 'Urraca' se refirió a la relación de Melissa Klug y Jesús Barco, quienes dejaron entrever semanas atrás que habían puesto fin a su romance. Medina se mostró incrédula al escuchar el adelanto de las declaraciones de Klug para 'Esta Noche' sobre la polémica relacionada a la supuesta infidelidad del futbolista.

"Entonces esta vez Melissa y Barco fueron, lloriquearon, y ella dice en una parte de su defensa, porque aún no hemos visto el programa, que lo mandó a dormir mueble. Además dice la frase que Barco 'estuvo en lugar donde no tenía que estar', y dos doritos después los vemos en el Jockey haciendo las compras como cualquier pareja", sostuvo.