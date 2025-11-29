HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina cuestiona a la Chola Chabuca por entrevista a Melissa Klug y Jesús Barco: "Es la incondicional"

Para la 'Urraca', la popular Chola Chabuca evita las críticas y los cuestionamiento hacia sus invitados, además, criticó las entrevistas pasadas a personajes de la farándula local controversiales.

Magaly Medina criticó entrevista de la 'Chola Chabuca' a Klug y Barco. Foto: Composición LR/América TV
Magaly Medina criticó entrevista de la 'Chola Chabuca' a Klug y Barco. Foto: Composición LR/América TV

Magaly Medina criticó duramente al programa conducido por la Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, luego de conocer el adelanto de la entrevista que realizó a Melissa Klug y Jesús Barco para 'Esta Noche'. La 'Urraca' señaló que la popular 'Chola' tiende a evitar los cuestionamientos hacia sus invitados, respaldándoles cualquiera de sus declaraciones sin emitir crítica alguna.

"Ahora Melissa Klug y Jesús Barco se sentaron en el programa de la 'Chola', donde ustedes ya saben que uno va a contar la historia le dé la gana y la 'Chola' nunca lo va a cuestionar", dijo la periodista, quien además criticó la forma en la que, según ella, se manejan las entrevistas, "Claro, uno va, se sienta y le dice el cuento que ella quiere. Es la esposa perfecta la 'Chola Chabuca', vas, le dices lo que sea y te lo va a creer", opinó.

TE RECOMENDAMOS

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melissa Klug se quiebra en 'Esta noche' al hablar de su separación con Jesús Barco: “No lo he disculpado”

lr.pe

Magaly Medina cuestiona a la 'Chola Chabuca' por entrevistas pasadas

Asimismo, la también periodista cuestionó las veces en que el formato sabatino de 'Chabuca' les brindó un espacio a personajes de la farándula con pasados controversiales y cuestionables. Como se recuerda, en junio de este año recibió fuertes críticas por juntar a John Kelvin y Dalia Durán.

"Es la incondicional de todos los tramposazos, los sinvergüenzones de la farándula. Ella los ama a todos, los quiere a todos, los blanquea a todos", indicó la conductora, mostrando así su inconformidad por lo que considera una falta de cuestionamientos clave al momento de realizar sus entrevistas televisivas.

PUEDES VER: “Llena de luz”: Melissa Klug reaparece feliz en ‘Esta noche’ y muestra resultados de sus operaciones estéticas

lr.pe

Magaly Medina opina sobre relación de Melissa Klug y Jesús Barco

Durante la edición de su programa la popular 'Urraca' se refirió a la relación de Melissa Klug y Jesús Barco, quienes dejaron entrever semanas atrás que habían puesto fin a su romance. Medina se mostró incrédula al escuchar el adelanto de las declaraciones de Klug para 'Esta Noche' sobre la polémica relacionada a la supuesta infidelidad del futbolista.

"Entonces esta vez Melissa y Barco fueron, lloriquearon, y ella dice en una parte de su defensa, porque aún no hemos visto el programa, que lo mandó a dormir mueble. Además dice la frase que Barco 'estuvo en lugar donde no tenía que estar', y dos doritos después los vemos en el Jockey haciendo las compras como cualquier pareja", sostuvo.

Notas relacionadas
Esposo de Laura Spoya habla por primera vez de su ruptura y confiesa qué tipo de relación llevan: “Es lo más importante para los niños”

Esposo de Laura Spoya habla por primera vez de su ruptura y confiesa qué tipo de relación llevan: “Es lo más importante para los niños”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani admite que decidió alejarse de su exsaliente tras ver informe de Magaly Medina: "Evitar problemas"

Suheyn Cipriani admite que decidió alejarse de su exsaliente tras ver informe de Magaly Medina: "Evitar problemas"

LEER MÁS
Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Llena de luz”: Melissa Klug reaparece feliz en ‘Esta noche’ y muestra resultados de sus operaciones estéticas

“Llena de luz”: Melissa Klug reaparece feliz en ‘Esta noche’ y muestra resultados de sus operaciones estéticas

LEER MÁS
Esposo de Laura Spoya habla por primera vez de su ruptura y confiesa qué tipo de relación llevan: “Es lo más importante para los niños”

Esposo de Laura Spoya habla por primera vez de su ruptura y confiesa qué tipo de relación llevan: “Es lo más importante para los niños”

LEER MÁS
Pamela López sorprende al revelar por qué decidió reducirse los senos y hacerse una lipoescultura: “Tenía un trauma”

Pamela López sorprende al revelar por qué decidió reducirse los senos y hacerse una lipoescultura: “Tenía un trauma”

LEER MÁS
Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

Mackeily Luján, de la Bella Luz, impacta al confesar su relación con exnovio de Thamara Gómez: “Estoy enamorada”

LEER MÁS
Magaly Medina y María Pía Copello se visten de cumbiamberas y se enfrentan en versus en redes sociales: "Las 2 tienen su swing"

Magaly Medina y María Pía Copello se visten de cumbiamberas y se enfrentan en versus en redes sociales: "Las 2 tienen su swing"

LEER MÁS
Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025