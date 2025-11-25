Melissa Klug y Jesús Barco fueron captados juntos en el cumpleaños número 27 de Samahara Lobatón, celebrado en un departamento de Santiago de Surco, lo que despertó rumores de una posible reconciliación entre la pareja. Sin embargo, la reunión familiar dejó un momento que llamó la atención de los usuarios de redes sociales: el futbolista, quien fue sorprendido entrando a la casa de Melissa Klug, intentó acercarse a la empresaria al verla romper en llanto.

En las imágenes compartidas, Samahara Lobatón, Melissa Klug y Melissa Lobatón se mostraron afligidas al escuchar una canción que alude a la pérdida de un ser querido, posiblemente en referencia a su abuela fallecida en marzo del 2024. Al notar el semblante de la 'Blanca de Chucuito', Barco intentó acercarse, pero el gesto fue recibido con evidente indiferencia.

Jesús Barco intentó acercarse a Melissa Klug

Durante la reunión familiar, Jesús Barco protagonizó un momento llamativo con Melissa Klug. En medio del evento, el exjugador de Universitario le jaló suavemente el rostro a la empresaria para llamar su atención, pero ella reaccionó de inmediato, retirándole la mano y mostrando incomodidad.

Este intento fue comentado por la conductora de espectáculos Magaly Medina, quien señaló: “Ese tipo de separación no es separación”. En las últimas semanas, la expareja ha sido vista compartiendo espacios familiares, e incluso se sabe que Jesús Barco recogió a Melissa Klug luego de las operaciones estéticas que se realizó.

Melissa Klug compartió curioso mensaje en Instagram

Melissa Klug y Jesús Barco también fueron captados por las cámaras de 'Amor y fuego' saliendo juntos del inmueble donde se celebró el cumpleaños de Samahara Lobatón, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación, pese a los rumores de infidelidad por parte del futbolista.

Tras este episodio, la 'Blanca de Chucuito' compartió una curiosa reflexión en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta al padre de su última hija:

"Creo profundamente que cuando Dios quiere hacerte una mujer exitosa, primero sacude tu mundo: te aparta de quienes no suman, pone a pruebas tu paciencia, te enfrenta a tu soledad y desafía tu fe, no para romperte, sino para pulirte, porque antes de darte la vida que sueñas, te transforma en la mujer fuerte, consciente y merecedora capaz de sostenerla sin perderse. Eres un tremendo mujerón", se lee en el post de la 'Blanca de Chucuito'.