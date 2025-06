Farid Odé impacta al exponer el drama que vive su hija Gamille con el esposo de Mariella Zanetti: “Me llama llorando”

Farid Odé narró el calvario que vive su hija mayor, Gamille Odé, al compartir la misma casa que su padrastro, Javier Blondet, y su madre Mariella Zanetti. En declaraciones para ‘Magaly TV: la firme’, el empresario gastronómico aseguró que el actual esposo de Zanetti le hace la vida imposible a Gamille, situación que según afirmó, ocurre desde que su primogénita tenía 16 años.

Por esa razón, decidió ir hasta el domicilio de Blondet, en Chorrillos, para pedirle explicaciones sobre su comportamiento. Sin embargo, al ser recibido con palabras subidas de tono, la confrontación se convirtió en una fuerte pelea callejera, cuyas imágenes fueron emitidas por el programa de Magaly Medina.

Farid Odé relata la pesadilla que Gamille vive con el esposo de Mariella Zanetti

Tras salir de la comisaria, Farid Odé fue abordado por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ en donde expuso la pesadilla que vive su hija a manos de Javier Blondet, esposo de Mariella Zanetti. “Ese señor la para hostigando a mi hija. La trata mal, la insulta, la amenaza, y esto viene desde hace muchos años. Desde que mi hija tenía 16 años. Mi hija puede ser grande, adulta todo lo que quieran, pero es mujer”, señaló Farid muy indignado.

Farid no ocultó su molestia al ver el sufrimiento de Gamille y aseguró que tomó la decisión de enfrentar a Blondet al no soportar más los pedidos de auxilio de su hija. “Este es un señor de mi talla, contextura, que le hace la vida imposible a mi hija. Ver llorar a mi hija llamarme ‘papá por favor ayúdame x que este señor’… que padre no va a ir a enfrentar a esta persona”, contó.

Según contó, fue en ese momento cuando decidió encararlo en plena vía pública. “Porque carajos estás tratando así a mi hija, porque la hostigas, porque le haces esto, le dije.. y él me respondió ‘que tu hija es una malcriada de mier’…. Le mande una cachetada e inicia la gresca”, reveló Odé.

Por su parte, en el video donde Gamille Odé expone el maltrato verbal por parte de su padrastro, se le escucha acusar a Javier Blondet de usar pertenencias que ella misma compró para su uso personal.

Exesposa de Farid Odé asegura que los maltratos de Blondet a Gamille no son nuevas

Sobre la pelea entre Farid Odé y Javier Blondet, la modelo Sandra Mathews respaldó a su exesposo, afirmando que ya conocía los conflictos entre el actual esposo de Mariella Zanetti y Gamille Odé. Además, se mostró sorprendida de que la exvedette priorice su relación de pareja por encima del bienestar emocional de su hija mayor.

“Estoy fuera del país, pero al tanto de todo por lo que me comunica mi hija y su padre. Lamento que estos temas familiares se hagan públicos, pero estas situaciones no son nuevas”, escribió en un primer mensaje.

“He sido testigo, a través de lo que Farid me ha contado, de cómo en varias ocasiones se han dado actitudes verbales inapropiadas hacia su hija mayor, Gamille. Me cuesta entender cómo una madre puede anteponer una relación sentimental al bienestar psicológico y emocional de su propia hija. En lo personal, yo no permitiría que algo así suceda con la mía”, concluyó.