Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 26 de noviembre

Milett Figueroa reaparece en Lima con nuevo emprendimiento tras la crisis económica y familiar de Marcelo Tinelli

Modelo peruana Milett Figueroa abandonó Argentina y confesó que los problemas de su novio Marcelo Tinelli la afectaron. 

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llevan más de dos años de relación. Foto: Composición LR/Instagram.
Milett Figueroa dejó Argentina, país donde residía por su relación con Marcelo Tinelli, luego de la crisis económica y familiar que atraviesa el famoso presentador, quien enfrenta deudas y cuya hija incluso recibió amenazas de muerte por este problema.

Frente a esto, la modelo arribó sorpresivamente al Perú e inauguró su nuevo emprendimiento: un karaoke llamado ‘El polo by: Milett Figueroa’. Durante su lanzamiento, la modelo se refirió a su mediático romance con el productor de 65 años. “Bueno, él está mucho mejor. Se tomó una semana de descanso justamente para poder organizarse y ordenarse con todo, también anímicamente, porque problemas familiares los tenemos todos”, afirmó al programa ‘América hoy’.

Milett Figueroa confirma que Marcelo Tinelli enfrenta deudas

Milett Figueroa confirmó que Marcelo Tinelli mantiene deudas, y que esa situación la afectó tremendamente. “Él no tiene deudas personales, tiene deudas del trabajo. Inevitablemente, me afectó porque yo lo vi mal a él. Yo quería estar fuerte para él, pero también me afectó”, señaló la influencer de 33 años.

Además, destacó que acompaño a su pareja todos los días mientras él afrontaba esa serie de problemas personales. "Es lo mínimo que puede hacer una persona que te ama y es tu compañera. Para mí no es ningún esfuerzo. Cuando amas a alguien es estar para la persona, sea lo que sea, pase lo que pase", aclaró Milett.

Milett Figueroa revela por qué Marcelo Tinelli anunció el fin de su relación

El pasado 25 de septiembre, Marcelo Tinelli sorprendió a muchos al anunciar el fin de su relación con Milett Figueroa durante el primer programa de su podcast ‘Estamos de paso’. La noticia conmocionó a la prensa argentina, ya que la pareja mantenía dos años de relación y era una de las más mediáticas de ese país. Sin embargo, días después regresaron y se rumoreó de que el anuncio fue una estrategia de marketing.

“En ese momento estábamos muy tensionados los dos porque yo quería una cosa y él otra. Se cruzaron los horarios y yo tenía que hacer y él me dio otra alternativa. Explotamos los dos. Me sorprendió que lo anuncie. Ya nos ha pasado lo mismo antes, que terminábamos y al día siguiente volvíamos. Inclusive dijimos que íbamos a poner un comunicado, pero nos arreglamos. Los dos tenemos un carácter muy fuerte. No tengo paciencia para las discusiones”, contó la influencer a ‘Amor y fuego’.

