Espectáculos

Cortan abruptamente el audio en vivo de ‘América hoy’ y programa sale del aire: conductores pidieron disculpas minutos después

“Nunca ha pasado esto” expresó confundida Ethel Pozo luego de que ‘América hoy’ volviera a la normalidad minutos después. 

'América hoy' presentó un problema técnico en su emisión del lunes 3 de noviembre. Foto: Composición LR/América TV.
'América hoy' presentó un problema técnico en su emisión del lunes 3 de noviembre. Foto: Composición LR/América TV.

‘América hoy’ enfrentó problemas técnicos en su edición del lunes 3 de noviembre, cuando el audio del programa en vivo fue cortado abruptamente mientras los conductores comentaban sobre la nueva apariencia de Daniela Darcourt tras su ruptura con Waldir Felipa.

Ethel Pozo, Jean Paul Santa María, Janet Barboza, 'Carloncho' y Edson Dávila ‘Giselo’ se mostraron confundidos al notar que no se escuchaban al aire. Los tres hicieron señas a su equipo de producción sin recibir respuesta, hasta que finalmente el programa fue sacado del aire para dar paso a una pausa comercial. El incidente generó comentarios y cuestionamiento entre los usuarios, quienes no entendían lo que estaba ocurriendo.

PUEDES VER: Ethel Pozo condena a Gustavo Salcedo por presentarse en el velorio de la madre de Maju Mantilla: "No lo hubiera dejado entrar"

‘América hoy’ regresó minutos después y los conductores se disculparon

Cinco minutos después, ‘América hoy’ volvió a la normalidad y los conductores aprovecharon el momento para disculparse con su audiencia y con Daniela Darcourt, en tono de broma. “Pido mil disculpas a Daniela Darcourt, ya siento su poder hasta aquí. Se nos fue el audio por completo”, aseguró ‘Giselo’, quien fue interrumpido por Ethel Pozo.

“Nunca ha pasado esto. Llegó un momento en que sentí pum, no sonaba nada y hablábamos todos, ¿Qué pasa?”, expresó la presentadora muy sorprendida. Tras el impase, el magazine continuó con su programación habitual.  

PUEDES VER: Valeria Piazza anuncia su salida de 'América hoy' y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

¿Quiénes son los actuales conductores de América hoy?

Los actuales conductores de ‘América hoy’ son Ethel Pozo y ‘Giselo’, quienes forman parte del programa desde su estreno en 2019. Un año después se sumó Janet Barboza, completando el trío que hasta la fecha se mantiene al frente del magazine matutino.

Además, el espacio cuenta con la participación de Leysi Suárez, Jean Paul Santa María y ‘Carloncho’ como colaboradores. A lo largo de los años, por el set del espacio de América TV, también han pasado figuras como Melissa Paredes, Christian Domínguez, Renzo Schuller, Natalia Salas, Brunella Horna, Milett Figueroa y Valeria Piazza, entre otros.

