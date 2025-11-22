HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hermano de Alejandra Baigorria comparte sentido mensaje tras accidente de Thamara Medina: "Dios, en su amor paciente"

Sergio Baigorria expresó un mensaje de esperanza tras el grave accidente de su hermana menor, quien sufrió serias lesiones luego de que la camioneta en la que viajaba se volcara en Pisco.

Sergio Baigorria, Alejandra Baigorria y Thamara Medina son hijos de Verónica Alcalá. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Instarándula
Sergio Baigorria, Alejandra Baigorria y Thamara Medina son hijos de Verónica Alcalá. Foto: composición LR/difusión/Instagram/Instarándula

El grave accidente que sufrió Thamara Medina, hermana por parte de madre de Alejandra Baigorria, preocupó a amigos, familiares y seguidores de la empresaria. La joven de 23 años resultó herida luego de que la camioneta en la que viajaba junto a unos amigos se volcara en la carretera que va al puerto de Paracas, la noche del viernes 21 de noviembre.

Ante este difícil episodio, Sergio Baigorria, hermano de la ‘Gringa de Gamarra’, compartió un mensaje de fe y esperanza: “Dios, en su amor paciente, nos acompaña incluso cuando el día se vuelve incierto. Con él, la luz siempre regresa, fuerzas”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram

PUEDES VER: Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, reporta su estado de salud tras grave accidente vehicular: 'Las costillas rotas'

lr.pe

Sergio Baigorria publica mensaje tras accidente de Thamara Medina en Pisco

El mensaje de Sergio Baigorria estaría relacionado con el hecho de que Thamara Medina logró salir con vida del fuerte accidente ocurrido en Pisco. La joven informó que tiene las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza tras el impacto automovilístico; sin embargo, aseguró que se encuentra estable y en proceso de recuperación. A través de su cuenta de Instagram expresó: “¡Estoy bien! Todavía tiene Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse”.

Sergio Baigorria y su hermana Thamara Medina. Foto: Instagram

Sergio Baigorria y su hermana Thamara Medina. Foto: Instagram

PUEDES VER: Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: “Es como mi segunda mamá”

lr.pe

Accidente se habría originado tras maniobra de camioneta para evitar choque contra tráiler

Según la información del medio 'Plus Noticia Pisco', el accidente se produjo cuando el conductor de la camioneta en la que iba Thamara Medina realizó una maniobra brusca para evitar chocar contra un tráiler. La acción provocó que el vehículo se volcara cerca de una caseta de serenazgo, dejando a tres jóvenes heridos, entre ellos la hermana de la empresaria de Gamarra.

Luego del accidente, una ambulancia llegó al lugar para socorrer a los afectados y trasladar de emergencia a la hermana de Alejandra Baigorria al Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde recibió atención inmediata. Los otros dos acompañantes también resultaron con lesiones considerables.

