Alejandra Baigorria sorprende al reunir a sus padres y les regala un lujoso viaje a Europa: “Se les honra en vida”

Alejandra Baigorria realizó un evento privado en Cieneguilla para celebrar, junto a su equipo de trabajo, los logros alcanzados durante el año. En el escenario, la empresaria inició con unas palabras de agradecimiento y luego pidió a sus padres, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá, quienes pocas veces aparecen juntos, que la acompañen a su lado. Allí, les expresó su admiración y destacó que, pese a no haber tenido una vida perfecta, siempre han sido un ejemplo para ella.

Por esa razón, también les anunció que los llevará de viaje por primera vez a España. “Yo creo que a los padres se les honra en vida y los quiero llevar al viaje para que vean el logro que ha hecho su hija. Si bien es cierto que no hemos tenido una vida perfecta, pues sin ellos dos no existiría. Así que, si en algún momento se amaron, se van a tener que amar toda la vida porque soy su hija, así que están obligados”, dijo la ‘gringa de gamarra’ completamente conmovida.

Alejandra Baigorria se quiebra al decirle a sus padres que se los llevará de viaje por primera vez

“Yo quiero agradecer a mis padres que estén aquí conmigo. Yo nunca los vi juntos, pero a pesar de eso y de todas las peleas que han tenido, han sido un ejemplo para mí. Y ahora que están aquí parados los dos se van a ir a Madrid conmigo”, declaró Alejandra Baigorria con la voz entrecortada mientras sus padres la miraban con orgullo.

La empresaria continuó explicando que este será el primer viaje que compartan como familia. “Yo nunca los he llevado a un viaje y yo les dije que les iba a regalar uno. Sergio (su hermano) mi papá y mi mamá se van a ir conmigo a que vean lo que es este mundo. Yo nunca se los había mostrado anteriormente hasta que vean el logro que yo quería, que era este”, señaló emocionada.

Finalmente, la esposa de Said Palao cerró su mensaje valorando lo importante que es para ella tener a sus padres con vida. “Yo sé que mucha gente no tiene a su papá o a su mamá, y esto, de tenerlos a ellos aquí es lo más importante para mí. Yo los quiero como son. Los amo. De ellos he aprendido casi todo lo que tengo”, concluyó la rubia, mientras era aplaudida por su equipo de trabajo.

Usuarios conmovidos por el trato de Alejandra Baigorria a sus padres

El video de Alejandra Baigorria se viralizó en TikTok y muchos usuarios quedaron encantados con el trato que la influencer tuvo hacia sus padres, pese a que ella misma reconoció que no fueron una familia perfecta.

“Nunca juzguen a sus padres, solo hónrenlos y Dios los va a bendecir. Bien Alejandra”, “Qué buen corazón tienes”, “Cuando se honra a los padres, la vida te da lo mejor”, “Por eso le va bien en la vida, porque acepta y ama a sus padres”, “Bendecida eres Ale”, fueron algunos de los cientos de comentarios que se leyeron en redes sociales.