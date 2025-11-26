HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 26 de noviembre

Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende al reunir a sus padres y les regala un lujoso viaje a Europa: “Se les honra en vida”

Empresaria Alejandra Baigorria se quebró al ver a sus padres juntos, pese a estar separados desde que ella era pequeña, y anunciarles que se los llevará de viaje por primera vez.

Alejandra Baigorria cuenta actualmente con 37 años. Foto: Composición LR/Instagram.
Alejandra Baigorria cuenta actualmente con 37 años. Foto: Composición LR/Instagram.

Alejandra Baigorria realizó un evento privado en Cieneguilla para celebrar, junto a su equipo de trabajo, los logros alcanzados durante el año. En el escenario, la empresaria inició con unas palabras de agradecimiento y luego pidió a sus padres, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá, quienes pocas veces aparecen juntos, que la acompañen a su lado. Allí, les expresó su admiración y destacó que, pese a no haber tenido una vida perfecta, siempre han sido un ejemplo para ella.

Por esa razón, también les anunció que los llevará de viaje por primera vez a España. “Yo creo que a los padres se les honra en vida y los quiero llevar al viaje para que vean el logro que ha hecho su hija. Si bien es cierto que no hemos tenido una vida perfecta, pues sin ellos dos no existiría. Así que, si en algún momento se amaron, se van a tener que amar toda la vida porque soy su hija, así que están obligados”, dijo la ‘gringa de gamarra’ completamente conmovida.

TE RECOMENDAMOS

AMARRES, RITUALES Y MAGIA PARA ATRAER TU SER AMADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Alejandra Baigorria se hace viral al revelar cómo trata a sus trabajadoras del hogar: 'Es como mi segunda mamá'

lr.pe

Alejandra Baigorria se quiebra al decirle a sus padres que se los llevará de viaje por primera vez

“Yo quiero agradecer a mis padres que estén aquí conmigo. Yo nunca los vi juntos, pero a pesar de eso y de todas las peleas que han tenido, han sido un ejemplo para mí. Y ahora que están aquí parados los dos se van a ir a Madrid conmigo”, declaró Alejandra Baigorria con la voz entrecortada mientras sus padres la miraban con orgullo.

La empresaria continuó explicando que este será el primer viaje que compartan como familia. “Yo nunca los he llevado a un viaje y yo les dije que les iba a regalar uno. Sergio (su hermano) mi papá y mi mamá se van a ir conmigo a que vean lo que es este mundo. Yo nunca se los había mostrado anteriormente hasta que vean el logro que yo quería, que era este”, señaló emocionada.

Finalmente, la esposa de Said Palao cerró su mensaje valorando lo importante que es para ella tener a sus padres con vida. “Yo sé que mucha gente no tiene a su papá o a su mamá, y esto, de tenerlos a ellos aquí es lo más importante para mí. Yo los quiero como son. Los amo. De ellos he aprendido casi todo lo que tengo”, concluyó la rubia, mientras era aplaudida por su equipo de trabajo.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria pone fecha para convertirse en madre y formar una familia con Said Palao

lr.pe

Usuarios conmovidos por el trato de Alejandra Baigorria a sus padres

El video de Alejandra Baigorria se viralizó en TikTok y muchos usuarios quedaron encantados con el trato que la influencer tuvo hacia sus padres, pese a que ella misma reconoció que no fueron una familia perfecta.

“Nunca juzguen a sus padres, solo hónrenlos y Dios los va a bendecir. Bien Alejandra”, “Qué buen corazón tienes”, “Cuando se honra a los padres, la vida te da lo mejor”, “Por eso le va bien en la vida, porque acepta y ama a sus padres”, “Bendecida eres Ale”, fueron algunos de los cientos de comentarios que se leyeron en redes sociales.

Notas relacionadas
Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

Alejandra Baigorria sorprende con su disciplina al dirigir sus 2 empresas y recibe elogios: "Mis respetos"

LEER MÁS
Magaly Medina expone a Said Palao y revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

Magaly Medina expone a Said Palao y revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

LEER MÁS
Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, muestra cómo luce tras accidente vehicular y relata lo sucedido

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, muestra cómo luce tras accidente vehicular y relata lo sucedido

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

LEER MÁS
Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

LEER MÁS
David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

David Almandoz, 'Pepe' de 'Al fondo hay sitio', asegura que el regreso de la serie fue forzado: "Es un tema comercial"

LEER MÁS
Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

Melissa Klug celebra con orgullo la graduación de su hija con Abel Lobatón como chef: "Lo lograste, mi vida"

LEER MÁS
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS
Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Espectáculos

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Ana Paula Consorte revela el verdadero motivo por el que retrasa su boda con Paolo Guerrero: "Sabes cómo son los hombres"

Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: “Habemus vacaciones”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025