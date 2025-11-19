HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug habla por primera vez sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

La empresaria Melissa Klug reapareció públicamente tras someterse a diversas operaciones estéticas y dio una desalentadora respuesta ante una reconciliación con Jesús Barco. 

Melissa Klug y Jesús Barco comenzaron su relación en 2020. Foto: Composición LR/Instagram.
Melissa Klug y Jesús Barco comenzaron su relación en 2020. Foto: Composición LR/Instagram.

Melissa Klug reapareció públicamente tras someterse a una serie de operaciones estéticas. La empresaria decidió hablar por primera vez sobre los fuertes rumores de una posible reconciliación con el futbolista Jesús Barco; sin embargo, sorprendió al dar una repuesta desalentadora.

“Es difícil toda la situación”, comenzó declarando a Trome. Cabe recordar que la influencer, de 41 años, anunció semanas atrás el fin de su relación tras cinco años juntos, aunque sin revelar los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.  

Melissa Klug y su desalentadora respuesta ante posible reconciliación con Jesús Barco

Tras ser consultada sobre una futura reconciliación con Jesús Barco, luego de que se difundieran imágenes del futbolista ingresando al domicilio de la empresaria y manejando su camioneta, Melissa Klug aseguró que es muy complicado que vuelvan. “Es difícil toda la situación, pero somos padres de una hermosa bebé. Todo viene muy complicado, muy difícil”, señaló a Trome.

Recordemos que el 19 de octubre la 'Blanca de Chucuito' compartió un comunicado anunciando el fin de su relación con Jesús Barco, aunque minutos después lo eliminó. Al poco tiempo, Magaly Medina presentó un ampay en el que el futbolista aparece en una piscina de Huánuco rodeado de mujeres y amigos. Consultado sobre una posible reconciliación, él aseguró que lo vienen conversando.

¿Qué operaciones estéticas se hizo recientemente Melissa Klug?

Melissa Klug reapareció en el cumpleaños de una de sus nietas tras someterse a diferentes operaciones estéticas. Contó que se redujo el tamaño de las mamas: “Como tres tallas”, precisó. También se hizo una abdominoplastia, una luxación de costillas y una ligera reducción de grasa en los costados.

“Estoy en el proceso de deshinchar (está en el 70%), todavía estoy con un dren. No me imagino cómo quedaré”, explicó la influencer a Trome, asegurando que en los próximos días podrá ver los resultados de sus intervenciones.

