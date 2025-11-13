Este espectáculo interactivo contará con seis imitadores por noche y permitirá al público disfrutar de música y momentos emblemáticos del programa. Foto: difusión. | Foto: difusión.

A lo largo de los años, ‘Yo soy’ ha servido de vitrina para muchos artistas, quienes a base de tanto y una buena imitación, han logrado surgir en el mundo de la música. Sin embargo, durante varios años, el programa hizo una pausa en la televisión. Sin embargo, este 2025 volvió con fuerza y, como era de esperar, sigue dando oportunidades a más peruanos.

Semanas atrás, se anunció ‘Yo soy, el show: De la tele al show en vivo’, un espectáculo en vivo con los imitadores consagrados de las temporadas anteriores. Como los conciertos fueron un éxito en taquilla y hubo una masiva respuesta por parte del público, los organizadores volvieron a anunciar nuevas fechas de esta experiencia que busca reunir a los artistas con sus fans.

Las fechas confirmadas son del 16 al 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Maracaná, con entradas disponibles en Ticketmaster. Foto: difusión.

Imitadores de ‘Yo soy’ se juntan en concierto



A través de las redes sociales se anunció el regreso de ‘Yo soy, el show: De la tele al show en vivo’. En esta oportunidad, el evento se realizará el domingo 16, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de noviembre en una nueva locación: el Centro de Convenciones Maracaná (Jr. Huáscar 1652, Jesús María). Las entradas están a la venta en Ticketmaster desde S/36.52 y hay descuento del 20% hasta el 16 de noviembre con cualquier medio de pago.

Entre los imitadores confirmados están Raphael (Josué Rivaldo), Celia Cruz (Joseph Sanz), Sandro (Tony Cam), José José (Carlos Burga), La India (Carmen Castro) y Pedro Infante (Jesús Zavaleta), el último campeón de ‘Yo soy’.

¿De qué trata 'Yo soy, el show'?

Desde el domingo 16 de noviembre, el público tendrá una nueva oportunidad para disfrutar de un show musical interactivo de más de dos horas, con un elenco rotativo de seis grandes imitadores por noche, quienes tendrán la responsabilidad de revivir los momentos más emblemáticos del programa.



‘Yo soy, el show: De la tele al show en vivo’, un espectáculo que lleva la esencia del programa más querido de la televisión peruana, continúa su recorrido con una experiencia inmersiva e interactiva. El público podrá cantar junto a sus imitadores favoritos, elegir en redes sociales los temas del concierto, disfrutar de espacios instagrameables y hasta vivir un casting en vivo durante la función. Es un evento apto para toda la familia, donde la música, la emoción y la diversión están garantizadas.

