Espectáculos

Álvaro Rod responde a Janet Barboza por asegurar que Samantha Batallanos sacará pruebas contra el cantante: "Deje la amistad de lado"

Álvaro Rod le dedicó una extensa historia de Instagram a Janet Barboza donde la acusó de ser "poco imparcial". El cantante le aconsejó que, para hablar, uno debe hacerlo con pruebas.

Álvaro Rod calificó de "poco imparcial" a Janet Barboza. Foto / Composición: LR
Álvaro Rod calificó de "poco imparcial" a Janet Barboza. Foto / Composición: LR

Álvaro Rod decidió salir al frente y responder directamente a Janet Barboza, luego de que la conductora le recomendara quedarse callado y no meterse con "la exequivocada". Esto después de que Samantha Batallanos le confesara a Barboza que estaría evaluando revelar detalles que dejarían mal parado al intérprete de 'Escúchame mi amor'. Como se recuerda, la modelo lo acusó ser tacaño y que ni el shampoo le quiso comprar.

Tras ello, el cantante de salsa publicó una extensa historia en su cuenta de Instagram, en la que calificó a Janet Barboza de "poco imparcial". Además, le recordó que, al ejercer su rol como conductora de TV, debe aprender a separar la amistad del trabajo y que, para lanzar una advertencia, debe tener pruebas.

Samantha Batallanos revela nuevos detalles de su romance con salsero Álvaro Rod: "Ni el champú me quiso comprar"

lr.pe

Álvaro Rod le responde a Janet Barboza

"Señora Janet Barboza, cómo se nota lo poco imparcial que puede usted ser. Deje la amistad de lado si se supone está trabajando. Hable usted con pruebas y, más bien, dele ese consejo a ella. Con pruebas. No es la primera vez que usted habla de un tema sin estar bien informada, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Álvaro Rod afirmó: "Siempre fui un caballero con ella. No hay absolutamente nada malo que pueda decir de mí, y eso me deja tranquilo. Seguramente más mentiras. Fin del tema", agregó el cantante. 

Álvaro Rod manda fulminante mensaje contra Carlos Orozco tras 'desmerecer' sus logros: "Qué pena me da la gente como tú"

lr.pe

¿Qué dijo exactamente Janet Barboza?

Durante la última edición de 'América hoy', Janet Barboza puso en tela de juicio las declaraciones de Álvaro Rod, quien calificó a su expareja, Samantha Batallanos, como una "mitómana" y aseguró que, a solo dos semanas de iniciar su relación, ella le pidió carteras de 7 mil soles, además de otros artículos de alto valor.

Tras ello, Barboza alegó: "No me gusta dar consejos, no soy quien para hacerlo, pero, sin embargo, cuando Samantha Batallanos ha venido al programa y se han apagado las luces, ella y yo hemos hablado y ella me ha contado algunas cosas, que, creo yo, que, si se atreve a contarlas, dejarían muy mal parado a Álvaro Rod. Cuando crees que estás en el fondo del piso, hay más fondo todavía, siempre puedes caer más abajo. Álvaro, retira lo dicho, quédate calladito".

