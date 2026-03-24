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Melanie Martínez narra conducta inapropiada de Christian Domínguez mientras él intentaba volver con Karla Tarazona

Tras nueva denuncia de Christian Domínguez, Melanie Martínez narró un incidente ocurrido en su propia casa. Además, reveló que el cantante intentó volver con ella mientras estaba con Vania Bludau.

Melanie Martínez hizo revelaciones sobre Christian Domínguez en entrevista en vivo con Magaly Medina.
Melanie Martínez hizo revelaciones sobre Christian Domínguez en entrevista en vivo con Magaly Medina. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

Melanie Martínez regresó al set de 'Magaly TV, la firme' para brindar una entrevista en vivo en medio del conflicto que actualmente tiene con Christian Domínguez y que involucra a la hija de ambos. Además de compartir que el cumbiambero la denunció por presunta violencia psicológica en agravio de él, la empresaria lanzó fuertes revelaciones sobre conductas que habría tenido su expareja.

Una de estas, según indicó, fue que Domínguez trató de regresar con ella cuando aún mantenía una relación con Vania Bludau. Además, narró una experiencia incómoda que vivió en su propia casa debido al artista, a propósito de las situaciones inapropiadas que recientemente expuso Pamela Franco en la transmisión del podcast 'Q' Bochinche!'.

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Melanie Martínez revela que Christian Domínguez quiso regresar con ella cuando estaba con Vania Bludau

Todo sucedió cuando Magaly Medina le planteó una interrogante directa a Melanie Martínez tras recordar las declaraciones de Pamela Franco, quien aseguró que Christian Domínguez, cuando aún tenía la llave de su casa debido a la bebé de ambos, se había aparecido en su habitación, incluso cuando ella salía de la ducha. ¿Alguna vez, en tu casa, cuando él ha tenido acceso a tu domicilio, ha habido situaciones parecidas?”, preguntó ‘La Urraca’.

La excantante no se quedó callada y confirmó esa situación, detallando que el líder de Gran Orquesta Internacional la buscó mientras se encontraba en la fase final de su relación con Vania Bludau, la cual terminó en 2013. “Insinuaciones sí ha habido. Desde la primera vez, cuando estaba por terminar con Vania… en esa época. Iba a mi casa. Fue a conversar conmigo, a querer regresar conmigo”, precisó.

PUEDES VER: Melanie Martínez es investigada por presunta desprotección a su hija con Christian Domínguez tras participación en podcast

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Martínez agregó que, tras la ruptura de Domínguez y Bludau, ella le dice que no al cumbiambero. Posteriormente, él inicia su primer vínculo con Karla Tarazona. “En ese interín, termina con Vania, y obviamente yo le dije que no. Y es donde empata con la actual pareja”, contó.

“Me observaba”: Melanie Martínez sobre conductas de Christian Domínguez

En esa línea, la empresaria narró un episodio en particular, al ser consultada por Magaly si Domínguez había invadido su espacio personal. Melanie evocó un incidente ocurrido una madrugada, cuando ella despertó de lo que estaba descansando en su habitación y descubrió que el artista la estaba observando. “Una vez que fue a dejar a mi hija después de que se había ido a un concierto… yo ya estaba dormida y sentí que alguien me observaba porque era de madrugada. Yo abrí los ojos y sí lo vi a él, pero me di vuelta y me seguí haciendo la dormida para que se retirara”, afirmó.

El suceso provocó un profundo impacto en la ‘Urraca’, quien no dudó en manifestar: “Qué miedo”. Por su parte, la madre de Camila detalló que este episodio ocurrió luego de que el cantante terminara con Pamela Franco, y mientras intentaba regresar con Tarazona. “Eso fue cuando terminó con Pamela Franco, en el interín que ya estaba supuestamente tratando de regresar con… la señora”, indicó.

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