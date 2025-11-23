HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     
Espectáculos

Pamela Franco publica romántica story de Instagram por cumpleaños de Christian Cueva: "Amor de mi vida"

Pamela Franco compartió una tierna recopilación de fotos junto a Christian Cueva, dejando atrás las críticas sobre su relación y sus últimas declaraciones en una sonada entrevista.

Pamela Franco sorprende a Christian Cueva con tierno gesto. Foto/Composición: LR
Pamela Franco sorprende a Christian Cueva con tierno gesto. Foto/Composición: LR

Pamela Franco se encuentra en medio de la controversia debido a la entrevista que brindó a Verónica Linares, en la que aseguró que su entrevista con María Pía Copello fue pauteada. Sin embargo, en medio de las críticas, la cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al compartir una romántica story en Instagram con fotos inéditas con su actual pareja, Christian Cueva.

En un gesto de cariño, Pamela Franco publicó una recopilación de varias fotos inéditas junto a Christian Cueva, acompañada de la frase: "Feliz cumple, amor de mi vida. Te amo con todo el corazón", junto con la canción 'Hasta el fin del mundo', tema que grabó junto al popular 'Aladino'.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Janet Barboza y Ethel critican a Pamela Franco por asegurar que su entrevista fue pauteada: 'La gente tiene memoria'

lr.pe

Pamela Franco celebra cumpleaños de Christian Cueva

Christian Cueva se encuentra actualmente en Ecuador, jugando para el equipo de fútbol Emelec, sin embargo, esto no fue impedimento para que Pamela Franco lo sorprendiera con un tierno regalo y compartiera un collage de fotos que incluye momentos en una piscina, en el estudio de grabación, en la playa, en viajes y en situaciones cotidianas.

En las imágenes, además, muestran su amor con apasionados besos. En una de las fotos, Cueva besa a Pamela Franco mientras ella cierra los ojos. 'Cuevita' no dudo en compartir el gesto y respondió con un: "Te amo", mostrando su afecto hacia la cantante de cumbia.

PUEDES VER: Pamela Franco confiesa que la pensión que recibe de Christian Domínguez para su hija no es suficiente: 'Doy más del 50%'

lr.pe

Pamela Franco dejó atrás las críticas

El romántico mensaje no pasó desapercibido en redes sociales, especialmente porque llega después de los recientes dimes y directes entre Pamela Franco y Pamela López, la exesposa de Christian Cueva.

Además, la intérprete de 'Dile la verdad' también fue fuertemente criticada por sus excompañeras Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes la tildaron de mentirosa luego de que la cantante asegurara que la entrevista que dio a Pía Copello en 'Mande quien mande' fue pauteada y que se aprovecharon de la situación vulnerable en la que se encontraba.

Notas relacionadas
Pamela Franco confiesa que la pensión que recibe de Christian Domínguez para su hija no es suficiente: “Doy más del 50%”

Pamela Franco confiesa que la pensión que recibe de Christian Domínguez para su hija no es suficiente: “Doy más del 50%”

LEER MÁS
Pamela Franco confiesa cómo logró superar separación con Christian Domínguez tras ampay en 'auto rana': "Me ayudó a fortalecerme"

Pamela Franco confiesa cómo logró superar separación con Christian Domínguez tras ampay en 'auto rana': "Me ayudó a fortalecerme"

LEER MÁS
Janet Barboza crítica a Pamela Franco por contradecirse sobre inicio de relación con Christian Cueva: "Ya iba a tu casa"

Janet Barboza crítica a Pamela Franco por contradecirse sobre inicio de relación con Christian Cueva: "Ya iba a tu casa"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS
Empresario Renzo Costa reaparece y revela cómo es su nueva vida tras convertirse en padre a los 50 años: “Cambia todo”

Empresario Renzo Costa reaparece y revela cómo es su nueva vida tras convertirse en padre a los 50 años: “Cambia todo”

LEER MÁS
Presentador ecuatoriano recibe duras críticas por incomodar a las cantantes de Corazón Serrano: "Falta de respeto"

Presentador ecuatoriano recibe duras críticas por incomodar a las cantantes de Corazón Serrano: "Falta de respeto"

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

Hija de Melissa Klug discute con Jesús Barco por su gripe y le exige que se vaya de su habitación: “Vete, por favor”

LEER MÁS
Magaly Medina revela cuanto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

Magaly Medina revela cuanto ganaría Said Palao en ‘EEG’ luego de que Alejandra Baigorria exija que no lo llamen mantenido

LEER MÁS
Hija de Tongo, Madeleine Gutiérrez, revela que le negaron la visa y no podrá cantar en Europa: “De nuevo a empezar todo”

Hija de Tongo, Madeleine Gutiérrez, revela que le negaron la visa y no podrá cantar en Europa: “De nuevo a empezar todo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Melissa Klug reaparece y da sensible respuesta sobre una posible reconciliación con Jesús Barco: “Es difícil toda la situación”

Ely Yutronic anuncia, conmovida, su pausa de la conducción de 'ATV Noticias Edición Central': "Muchas gracias"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025