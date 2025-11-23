Pamela Franco se encuentra en medio de la controversia debido a la entrevista que brindó a Verónica Linares, en la que aseguró que su entrevista con María Pía Copello fue pauteada. Sin embargo, en medio de las críticas, la cantante de cumbia sorprendió a sus seguidores al compartir una romántica story en Instagram con fotos inéditas con su actual pareja, Christian Cueva.

En un gesto de cariño, Pamela Franco publicó una recopilación de varias fotos inéditas junto a Christian Cueva, acompañada de la frase: "Feliz cumple, amor de mi vida. Te amo con todo el corazón", junto con la canción 'Hasta el fin del mundo', tema que grabó junto al popular 'Aladino'.

Pamela Franco celebra cumpleaños de Christian Cueva

Christian Cueva se encuentra actualmente en Ecuador, jugando para el equipo de fútbol Emelec, sin embargo, esto no fue impedimento para que Pamela Franco lo sorprendiera con un tierno regalo y compartiera un collage de fotos que incluye momentos en una piscina, en el estudio de grabación, en la playa, en viajes y en situaciones cotidianas.

En las imágenes, además, muestran su amor con apasionados besos. En una de las fotos, Cueva besa a Pamela Franco mientras ella cierra los ojos. 'Cuevita' no dudo en compartir el gesto y respondió con un: "Te amo", mostrando su afecto hacia la cantante de cumbia.

Pamela Franco dejó atrás las críticas

El romántico mensaje no pasó desapercibido en redes sociales, especialmente porque llega después de los recientes dimes y directes entre Pamela Franco y Pamela López, la exesposa de Christian Cueva.

Además, la intérprete de 'Dile la verdad' también fue fuertemente criticada por sus excompañeras Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes la tildaron de mentirosa luego de que la cantante asegurara que la entrevista que dio a Pía Copello en 'Mande quien mande' fue pauteada y que se aprovecharon de la situación vulnerable en la que se encontraba.