HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Jorge Benavides dejaría ATV y se sumaría a las filas de Panamericana TV para el 2026, según Christian Bayro

Jorge Benavides se dejó ver en la grabación de la preventa de Panamericana TV, según Christian Bayro. El periodista y exreportero de ATV aseguró que JB estuvo en la promoción de la 'Esquina de la televisión' el domingo 23 de noviembre. 

Jorge Benavides se dejó ver en la preventa de Panamericana TV. Foto / Composición : LR
Jorge Benavides se dejó ver en la preventa de Panamericana TV. Foto / Composición : LR

El humorista Jorge Benavides dejaría ATV, su casa televisora desde el 2021, para sumarse a las filas de Panamericana TV en 2026, según informó Christian Bayro. Los rumores se reforzaron luego de que el tiktoker, periodista y exreportero del ATV, reveló que el imitador habría estado presente en la grabación de la preventa de la 'Esquina de la televisión'.

La historia de JB y Panamericana TV no es nueva. Su carrera comenzó en 'Trampolín a la fama', el programa más longevo de la televisión peruana, producido por el canal 5.  Posteriormente, se unió al elenco de 'Risas y salsas', también de Panamericana TV, donde nació una de sus imitaciones más emblemáticas: Luis Miguel.

TE RECOMENDAMOS

ARTISTAS DISTANCIADOS DE SUS PADRES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Jorge Benavides se burla de Dayanita por asegurar que le hicieron brujería en su trabajo: 'El diablo se cobra el favor que hace'

lr.pe

Jorge Benavides regresaría a Panamericana TV

En declaraciones para Trome, Martín Farfán, compañero de elenco de Jorge Benavides en 'JB en ATV', señaló que actualmente ambos mantienen un contrato con el canal propiedad de Albavision hasta fines de diciembre.

"Sobre eso no sé nada, estoy sorprendido. Jorge no nos ha comentado nada sobre ese tema", afirmó el cómico. Además, agregó: "Iré donde me llamen. Si Jorge me dice 'nos vamos', pues yo voy".

PUEDES VER: Alfredo Benavides confiesa el inesperado motivo por el que Jorge Benavides lo despidió del ‘Wasap de JB’: 'Se molestó'

lr.pe

¿Quién es Jorge Benavides?

Jorge Benavides es un destacado actor cómico, productor y director peruano que trabaja desde 1980 en programa humorísticos. De pequeño participó en el programa infantil 'Hola Yola’ y más adelante inició su carrera televisiva como invitado en 'Trampolín a la fama'. Actualmente, es considerado como uno de los mejores humoristas del país.

Entre sus imitaciones más destacadas su caracterización de Luis Miguel, entre otros. Uno de sus papeles más recordados, 'La paisana Jacinta', pertenece a la época dorada de su carrera humorística; sin embargo, este personaje quedó prohibido por orden de la Corte Superior de Justicia del Cusco en 2019 por vulnerar los derechos a la dignidad humana.

Notas relacionadas
Andrés Hurtado 'Chibolín': PJ ordena levantarle el secreto de las comunicaciones, el de sus hijas y Jorge Benavides

Andrés Hurtado 'Chibolín': PJ ordena levantarle el secreto de las comunicaciones, el de sus hijas y Jorge Benavides

LEER MÁS
Jorge Benavides se burla de Dayanita por asegurar que le hicieron brujería en su trabajo: "El diablo se cobra el favor que hace"

Jorge Benavides se burla de Dayanita por asegurar que le hicieron brujería en su trabajo: "El diablo se cobra el favor que hace"

LEER MÁS
Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

Dayanita sorprende a Beto Ortiz al revelar su edad en 'El valor de la verdad': "Estás empezando a vivir"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina expone a Said Palao y revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

Magaly Medina expone a Said Palao y revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

LEER MÁS
Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34

Pamela Franco viajó hasta Ecuador por Christian Cueva y le dio tremenda sorpresa por su cumpleaños 34

LEER MÁS
Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

Melissa Peschiera sorprende al casarse con Christian Bustos en una íntima ceremonia rodeada de su familia

LEER MÁS
Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

LEER MÁS
'Metiche' reemplazará a Karla Tarazona y Christian Domínguez en la conducción de ‘Préndete’: "Asumo un nuevo reto"

'Metiche' reemplazará a Karla Tarazona y Christian Domínguez en la conducción de ‘Préndete’: "Asumo un nuevo reto"

LEER MÁS
Reimond Manco es bautizado en iglesia cristiana y sorprende con testimonio de cambio: "Es lo más maravilloso"

Reimond Manco es bautizado en iglesia cristiana y sorprende con testimonio de cambio: "Es lo más maravilloso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Espectáculos

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

'Metiche' reemplazará a Karla Tarazona y Christian Domínguez en la conducción de ‘Préndete’: "Asumo un nuevo reto"

Magaly Medina expone a Said Palao y revela cuánto ganaría el esposo de Alejandra Baigorria en ‘Esto es guerra’

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025