El humorista Jorge Benavides dejaría ATV, su casa televisora desde el 2021, para sumarse a las filas de Panamericana TV en 2026, según informó Christian Bayro. Los rumores se reforzaron luego de que el tiktoker, periodista y exreportero del ATV, reveló que el imitador habría estado presente en la grabación de la preventa de la 'Esquina de la televisión'.

La historia de JB y Panamericana TV no es nueva. Su carrera comenzó en 'Trampolín a la fama', el programa más longevo de la televisión peruana, producido por el canal 5. Posteriormente, se unió al elenco de 'Risas y salsas', también de Panamericana TV, donde nació una de sus imitaciones más emblemáticas: Luis Miguel.

Jorge Benavides regresaría a Panamericana TV

En declaraciones para Trome, Martín Farfán, compañero de elenco de Jorge Benavides en 'JB en ATV', señaló que actualmente ambos mantienen un contrato con el canal propiedad de Albavision hasta fines de diciembre.

"Sobre eso no sé nada, estoy sorprendido. Jorge no nos ha comentado nada sobre ese tema", afirmó el cómico. Además, agregó: "Iré donde me llamen. Si Jorge me dice 'nos vamos', pues yo voy".

¿Quién es Jorge Benavides?

Jorge Benavides es un destacado actor cómico, productor y director peruano que trabaja desde 1980 en programa humorísticos. De pequeño participó en el programa infantil 'Hola Yola’ y más adelante inició su carrera televisiva como invitado en 'Trampolín a la fama'. Actualmente, es considerado como uno de los mejores humoristas del país.

Entre sus imitaciones más destacadas su caracterización de Luis Miguel, entre otros. Uno de sus papeles más recordados, 'La paisana Jacinta', pertenece a la época dorada de su carrera humorística; sin embargo, este personaje quedó prohibido por orden de la Corte Superior de Justicia del Cusco en 2019 por vulnerar los derechos a la dignidad humana.