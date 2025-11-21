Renzo Costa reapareció después de mucho tiempo y volvió a mostrarse frente a cámaras tras ser entrevistado por Magaly Medina para su pódcast en YouTube. El empresario peruano de cueros ganó fama en la farándula por sus relaciones sentimentales con Brunella Horna y la exchica reality Sully Saénz, donde la diferencia de edad siempre fue tema de críticas.

Sin embargo, su vida dio un giro total. Ahora disfruta de su relación con Thalía Alva, de 23 años, y de sus mellizos, quienes lo convirtieron en padre por primera vez a los 50 años. “Cambia todo”, expresó el llamado ‘rey de los cueros' sobre cómo enfrenta la paternidad.

Renzo Costa cuenta cómo es su nueva vida de padre a sus 52 años

Renzo Costa, hoy con 52 años, aseguró que su vida cambió por completo tras el nacimiento de sus mellizos, fruto de su romance con Thalía Alva. “Me sigo amaneciendo, pero con los bebés. No he perdido ese ritmo. En mi vida existe un antes y un después de mis hijos. Ellos no fueron planeados, de un momento a otro me llegó la noticia”, contó el empresario a Magaly Medina.

Además, confesó qué, por su edad, pensó que nunca llegaría a ser padre. “Cuando pasas los cuarenta, ya había tirado la toalla. Mi mamá ya no pensaba ser abuela. Me dicen que he tenido mis hijos a los 50, ya mayor, pero creo que es la mejor edad”, señaló.

Renzo Costa revela cómo es su relación con Thalía Alva

Renzo Costa y Thalía Alva tienen una diferencia de edad de 29 años, pero eso no ha sido impedimento para que mantengan una relación estable desde el 2021. El empresario aseguró que su noviazgo funciona muy bien porque se comprenden y comparten los mismos intereses, como viajar. Además, recordó que se conocieron en plena pandemia.

"Cuando la vi, ella tímida, fue para la época de la pandemia. Yo la vi y me dio timidez acercarme y estaba con un amigo alcahuete y con un champagne me solté y la conocí (...) me ha tocado parejas que he discutido en la Torre Eiffel, pero con ella nos llevamos bien. No es rencorosa", explicó el ‘rey de los cueros’