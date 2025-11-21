HOYSuscripcion LR Focus

Madre rompe en llanto al recibir diploma de graduación de la UNI de su hijo fallecido: "Un aplauso hasta el cielo"

Durante la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una madre de familia se quebró al recibir el diploma y la medalla de su hijo fallecido. El emotivo gesto se volvió viral en TikTok.

La madre de familia se emocionó al recoger el diploma póstumo de la UNI de su hijo.
La madre de familia se emocionó al recoger el diploma póstumo de la UNI de su hijo. | Foto: composición LR/Tiktok

La ceremonia de graduación de un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) quedó marcado por un momento emotivo cuando una madre de familia subió al escenario a recibir el diploma y medalla de honor de su hijo fallecido. Al tener en sus manos el título universitario de su ser querido, no pudo contener el llanto.

El gesto de las autoridades de la UNI con la familia del estudiante difunto conmovió a los presentes, en señal de respeto y cariño en su memoria. El video publicado en la cuenta de TikTok @apggraduaciones rápidamente se volvió viral y usuarios felicitaron el emotivo detalle.

PUEDES VER: Joven ayacuchano celebra su graduación en la UNI al ritmo de carnaval y emociona en redes sociales: "Cualquiera no es ingeniero"

lr.pe

Madre recibe diploma de la UNI de su hijo fallecido

El video muestra el momento en que la madre de familia sube al escenario, acompañado de su segundo hijo, para recibir el diploma póstumo y la medalla de honor en nombre de su menor fallecido.

"Este es un mensaje sentido, con inmensa gratitud y amistad. Piero, físicamente, no está con nosotros. No va a estar nunca más, pero hay algo muy especial que flota y flotará siempre en toda nuestra casa, la Universidad Nacional de Ingeniería. Piero, transitó por la facultad de Ingeniería Civil. Compartió su tiempo con nosotros. Hoy nos sirve de estrella e ilumina el camino (...) Un aplauso hasta el cielo", se le oye decir al maestro de ceremonia.

PUEDES VER: Joven se graduó de la UNI y se puso a bailar en plena graduación: “Felicidades, campeón”

lr.pe

Las emotivas palabras, así como el gesto de las autoridades de la UNI, fue aplaudido por los usuarios en redes sociales, quienes mandaron sus condolencias y mejores deseos a los familiares del joven ingeniero civil.

"Muchas felicidades hasta el cielo amigo, descansa en paz", "No imagino cuanto se preparó para ingresar a la UNI, terminar la carrera y no estar presente", "Su madre está orgullosa de Piero", "Un abrazo al cielo", "Este joven es el verdadero ¿por qué se fue el ingeniero?", "Es un dolor muy grande, más para una madre", "Él dejó una huella en este mundo", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

