El 2024 fue un año muy controversial dentro de la farándula peruana, ya que hubo diferentes rupturas como la de Pamela Franco y Christian Domínguez a inicios de año, lo que sorprendió a todos. Meses después se conoció que Christian Cueva había finalizado su matrimonio con Pamela López, lo despertó un sinfín de polémicas, ya que sin duda estos personajes dieron mucho de qué hablar.

Con la llegada del 2025, la situación dentro de ‘Chollywood’ no será diferente. Amor, rupturas y cárcel, son lo que más resaltó Agatha Lys para la llegada de 2025, pues no todos los personajes de la farándula peruana tendrán un buen año. Cabe señalar que no solo Pamela y Cueva fueron cuestionados por la tarotista, ya que la conocida astróloga también habló sobre Marcelo Tinelli, Milett Figueroa, Magaly Medina y la polémica de Skándalo.

Las predicciones de este 2025 de la farándula peruana

— ¿Pamela Franco y Christian Cueva tendrán un futuro como pareja para el 2025?, ¿existirá alguna infidelidad?

— Se ven muchos problemas, que van a existir en el 2025 entre ellos. Ahorita ellos están bien, sobre todo ganando dinero, pero ya existen algunas señales de incomodidad, más que nada por la manera de ser de Cueva, que es inestable, que tiene esta afición por el alcohol y eso ya está empezando a incomodar un poco. Lo más probable es que no terminen juntos el año 2025.

— ¿Ellos sienten un afecto amoroso real o es una relación que solo busca facturar?

— Cueva está muy enamorado, pero es un enamoramiento que no necesariamente es algo profundo, es un enamoramiento que él tiene y que se ha hecho realidad, el poder estar ya abiertamente con ella, porque era un romance clandestino. En el caso de ella, es mucho más cerebral. Ella le está tomando de una manera mucho más fría, osea ella está midiendo, qué le conviene y que no le conviene.

— ¿Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya han finalizado su romance o solo están creando expectativas para promocionar el reality de ‘Los Tinelli’?

— Lo que puedo decir es que sí han tenido problemas, se muestran problemas que ellos no quieren dar a conocer sobre todo ella. Este es un amor, que ha estado con mucha pasión, mucha piel, mucho fuego, están distanciados. Sin embargo, es un distanciamiento como un pleito, una desavenencia, pero digamos que en lo oficial ellos continúan como pareja.

— ¿Esos problemas que han tenido, pueden ser por parte de las hijas de Marcelo Tinelli, que no aceptan del todo a Milett?

— Pues eso es muy cierto, no es solamente una cuestión de poses, sino que ellas no aceptan a mi Milett. En algún momento tratan de ser diplomáticas, quizá, pero lo cierto es que no lo aceptan, no lo acepta nadie en su familia.

— ¿Magaly Medina va a librarse de las demandas que enfrenta o terminará en prisión por algún caso que enfrenta actualmente?

— Sí hay problemas legales para ella y ella estaría con un pie en la cárcel, ¿qué la puede salvar?, lo único que lo puede salvar son negociaciones con un dinero fuerte de por medio. Pero si ella digamos, se deja llevar por la soberbia como le pasó con Paolo Guerrero, de que ella no da su brazo a torcer… ella de todas maneras iría a la cárcel. El caso de Yahaira por ejemplo es un caso difícil.

— ¿En qué va a terminar la polémica de Skándalo?, ¿es verdad que Luigui Carbajal ha estafado a Ricky Trevitazo?

— Bueno, en realidad este amiste que ellos mostraron no fue del todo real o por lo menos sincero, porque quedaron una serie de situaciones de por medio no resueltas. Pero por temas comerciales de trabajo, dijeron: ‘Ah, sí, nos amistamos y todo bien’. Pero en el fondo todavía habían situaciones que no se habían resuelto, que no se habían conversado o por lo menos no se habían de alguna manera solucionado. Entonces por eso vuelve a surgir una situación negativa entre dos de los participantes. Yo lo que podía decirte es que sí, hay un problema acá, que tiene que ver con dinero o algo material, y que es por eso, pues que es la nueva discusión.

— ¿Va a terminar en alguna demanda legal?

— En el medio está el señor Roly, con mucha pena, con mucha tristeza e inclusive con problemas de salud, dado a que esto lo está deprimiendo. Esto no esto no le está ayudando y se va a amenazar o se va a anunciar un tema judicial, pero esto al final no va a prosperar, al final van a terminar en algún tipo de acuerdo.

— ¿Cómo le irá a Jefferson Farfán este 2025 en su mall?

— Por acá se ve muchas envidias primero que nada, muchas envidias que no lo dejan por las cosas que él va consiguiendo y por ahí se va a dar alguna situación que quieran molestarlo, por ahí diciendo que esto no está en orden, papeles, documentos, impuestos, ese tipo de cosas y esto se va a hablar. Pero lo que te puedo decir es que a él lo veo por encima de eso, lo veo triunfar, lo veo con éxito, lo veo con más dinero y cuidado de que este es un mall y puede ser el primero de otros.

— ¿Él ahorita está interesado en alguien?, ¿hay alguna que esté saliendo con Farfán o continuará soltero este 2025?

— Él es un hombre que aparentemente está solo, pero nunca está solo. Siempre está saliendo con alguien, siempre hay una mujer cerca de él. El año 2025 podríamos decir que va a ser ‘ampayado’ o que se va a conocer de alguien saliendo con él, pero ese alguien no necesariamente es una persona ya definitiva en su vida, no necesariamente porque él es una especie de soltero empedernido, así que parece que él todavía no desea casarse. Pero sí va a estar con pareja, más de una.

— ¿Paolo Guerrero continuará con Ana Paula Consorte este 2025?

— Ella es una persona que no se deja manipular, no se deja mandar, no sabe ser sumisa, impone también lo que ella quiere, lo que ella desea, lo que ella piensa. Entonces Paolo se ha encontrado, pues con la horma de sus zapatos. Se puede ver algún distanciamiento, pero regresan porque en el fondo sí están muy enamorados. Lo que falta es de repente una terapia de pareja, para que puedan manejar de una mejor manera sus personalidades y temperamentos.

— ¿Paolo tiene intenciones de casarse con ella y tener otro hijo?

— De parte de ella, ella está dispuesta y no sería raro que nos sorprendan el 2025 con otro embarazo, sí van a buscar la niña. Paolo es otro de los solteros empedernidos, van a tener una parte en la cual se le va a ver separados y muchos van a pensar de que ya ahí fue, pero no, ellos van a regresar y él tiene intenciones de casarse con ella sí, por supuesto que sí.