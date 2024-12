En medio de las constantes especulaciones sobre Hugo García y Alessia Rovegno, una de las parejas más queridas dentro de la farándula peruana, se le consultó a Agatha Lys si ellos continúan juntos o realmente terminaron su relación. Ante ello, la tarotista fue muy clara al mencionar qué está pasando con los jóvenes.

Recordemos que Hugo García y Alessia Rovegno iniciaron su relación a finales de 2021, cuando fueron vistos juntos en la playa, lo que llevó a que oficializaran su romance. Sin embargo, desde hace semanas, surgieron rumores sobre una posible ruptura entre ambos.

El futuro de Alessia Rovegno y Hugo García

— Existen rumores que Hugo García y Alessia Rovegno ya no están juntos, pero ellos aún mantienen su fotografías juntos en redes sociales. ¿Han terminado su relación y no lo quieren hacer público o ellos continúan juntos?

— No continúan juntos, ellos no están juntos y efectivamente, no quieren darlo a conocer al público. Lo que pasa es que no están juntos, pero han terminado, digamos, se han separado de una manera muy amigable. Deseándose lo mejor. Parece que ellos tienen un acuerdo de no hacerlo público hasta una determinada fecha. Yo creo que en el 2025 ya se va a saber que ellos no están juntos. Ellos no quieren malograr un poco la imagen sobre todo de ella, porque ella tiene una serie de compromisos en los cuales ese tipo de publicidad no le hace bien.

— ¿Hay una tercera persona?

— Pues en parte sí, hay una tercera persona del lado de ella. Digamos que es alguien que recién está conociendo, o sea, tampoco es una relación abierta, pero ya hay una persona en su mente y en su corazón. No es del círculo del espectáculo, no lo es, así que en ese caso podríamos decir que es alguien desconocido, porque no pertenece a la farándula.

Alessia Rovegno habría terminado su romance con Hugo García. Foto. Instagram

De esta manera, la astróloga Agatha Lys confirmó la ruptura entre Alessia Rovegno y Hugo García según la predicción de sus cartas. A pesar que los jóvenes aún no se han pronunciado en redes sociales, existen fuertes rumores que ya no continúan juntos y los astros han indicado que solo es cuestión de tiempo, para que den a conocer su ruptura.