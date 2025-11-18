HOYSuscripcion LR Focus

Comisión de Congreso aprueba ampliar el Reinfo
Espectáculos

Ashley Velásquez, participante de Miss Perú USA, denuncia presuntas irregularidades para ganar la corona: "Es un negocio"

Ashley Velásquez reveló que pagó una fuerte suma de dinero a la directora del Miss Perú USA, Paola Maravi, para "asegurar" la corona del concurso de belleza.

Ashley Velásquez denunció a directora del Miss Perú USA por presuntas irregularidades. Foto / Composición: LR
Ashley Velásquez denunció a directora del Miss Perú USA por presuntas irregularidades. Foto / Composición: LR

Ashley Velásquez, exparticipante del Miss Perú USA, denunció que pagó una fuerte suma de dinero a la organización del certamen de belleza para 'separar' la preciada corona. Según reveló en un conocido medio local, la intermediaria fue Paola Maravi, quien - asegura - actuaba en coordinación con la organización de Jessica Newton. "Esto es un negocio del cual yo desconocía, pero me dijeron que así funcionaban las cosas", contó. Pese a haber cumplido con todos los requisitos y pagos, fue Karla Bacigalupo quien resultó coronada como Miss Perú USA 205 y posteriormente alzó la diadema como Miss Perú 2025.

La modelo narró que, ante sus deseos de participar en el Miss Perú USA, solicitó información a la organización, que le respondió que le encantaba su perfil. Velásquez aseguró que jamás insinuó querer comprar la corono; sin embargo, le explicaron que debía someterse a una evaluación previa con Cassandra Sánchez de Lamadrid, hija de Jessica Newton, y realizar un pago de 3.000 dólares, aunque al final solo abonó 2.900. Tras efectuar el pago, Paola Maravi le aseguró que participaría en el Miss Perú USA como práctica y así quedaría lista para competir directamente en el Miss Perú.

Ashley Velásquez mostró capturas de la conversación con directora del Miss Perú USA

Ashley Velásquez mostró en 'Amor y fuego' capturas de la conversación que mantuvo con Paola Maravi, directora del Miss Perú USA, quien le exigía "asegurar" el pago. En la conversación de WhatsApp se lee cómo Maravi la animaba a abonar la fuerte suma de dinero y le aseguraba que se organizaría "un evento nunca antes visto" en Cusco, en referencia del Miss Perú 2025. La modelo indicó que confió en la directora del Miss Perú USA y realizó el depósito, sobre todo porque usaba el nombre de la organización de Jessica Newton.

Tras realizar el pago, recibió una nueva exigencia dos semanas antes del concurso: debía someterse a una operación de reducción de busto para mantenerse alineada con las otras participantes, quienes sí cumplían con ciertas exigencias corporales. Pero eso no es todo, Ashley Velásquez reveló que, un día antes de la final del Miss Perú USA - el sábado 14 de junio de 2025 - se enteró que no sería coronada como la representante nacional, pese a la fuerte inversión. Tras intentar recuperar su dinero, recibió una llamada de Jessica Newton, quien le aseguró que tomaría cartas en el asunto, pero eso nunca ocurrió.

Ashley Velásquez anuncia acciones legales contra la organización del Miss Perú USA

Esta no es la primera vez que Ashley Velásquez se pronuncia sobre las presuntas irregularidades en el Miss Perú USSA, anteriormente lo hizo el pasado 5 de noviembre a través de su cuenta personal de Instagram. “Soy Ashley Velázquez y participé en el Miss Perú USA 2025, quedando de la mano con Karla Bacigalupo en el puesto de virreina. Y hoy no tengo miedo a defenderme de todas las falacias de la señora Paola Maravi y su gente", se escucha los primeros minutos del video. La modelo continúa su relato señalando que compró de avión para dos personas allegadas a la directora del Miss Perú USA, por absolutamente nada.

Además, en el video, la modelo relata que está siendo acusada por el padre de una participante del Miss Perú USA de sabotear el maquillaje de su hija y de tener una denuncia en Estados Unidos. "Afirma que tengo una denuncia en el estado de Florida, algo que ni siquiera yo estoy enterada y, por supuesto, es una total mentira. Quiero que sepan que tomaré acción legal contra toda mentira y difamación hacia mi persona, ya que yo cuento con pruebas y absolutamente todo documentado para poder hablar con mi verdad. Muchísimas gracias", se defendió la modelo.

