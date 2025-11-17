HOYSuscripcion LR Focus

Yolanda Medina, líder de Alma Bella, revela fuerte motivo por el que Pamela Franco la traicionó: "Desapareció de la noche a la mañana"

Yolanda Medina contó detalles poco conocidos de su amistad con Pamela Franco, previos a un importante viaje al vecino país de Chile para una serie de presentaciones con Agua Bella.

Yolanda Medina contó delicada situación que atravesó Pamela Franco por su madre. Foto / Composición: LR
Yolanda Medina contó delicada situación que atravesó Pamela Franco por su madre. Foto / Composición: LR

Yolanda Medina, líder de Alma Bella, relató en 'El valor de la verdad' cómo se produjo el distanciamiento con Pamela Franco años atrás. Según relato, la actual pareja de Christian Cueva "desapareció de la noche a la mañana" pese a que tenían programado un importante viaje a Chile, con pasajes ya comprados. La cantante chiclayana recordó que, una semana antes de las presentaciones en el vecino país del sur, llamó en repetidas oportunidades a las artistas chimbotana; sin embargo, no obtuvo respuesta.

Medina precisó que lo que más le llamó la atención fue que la competencia empezó a difundir la imagen de una nueva integrante con una silueta muy similar a la de Franco. “Estuvimos peleadas casi tres meses, ella no me daba la cara porque obviamente se pasó al grupo de la competencia”, señaló. La vocalista detalló que la intérprete de 'Dile la verdad' dio a un paso al costado de la agrupación por el delicado estado de salud de su madre, quien padecía de cáncer.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' con Yolanda Medina EN VIVO: la líder de Alma Bella revela agresión del padre de su hija

lr.pe

Yolanda Medina detalló por qué la traicionó Pamela Franco

Yolanda Medina relató que, tres meses después, recibió una llamada de Pamela Franco pidiéndole conversar y asumir su responsabilidad. “Un día recibí la llamada de Pamela y me dice: ‘Quiero hablar contigo, Yolanda, porque ya pasó bastante tiempo y quiero decirte que sé que hice mal. Pero, si yo me fui al otro grupo, es porque me ofrecieron una mensualidad y mi mamita ya estaba mal”.

Tras conocer la díficil situación que atravesaba la pareja de Christian Cueva, decidió aceptar sus disculpas y darse una nueva oportunidad como amigas. "Cuando alguien realmente te tiene consideración, o la misma conciencia hace que pidas perdón o disculpas, para mí eso es bastante", confesó.

PUEDES VER: Yolanda Medina niega haberse metido en la relación de Marisol y George Núñez: 'Las amantes no van de la mano'

lr.pe

¿Qué mas dijo Yolanda Medina sobre Pamela Franco en 'El valor de la verdad'?

Por último, Medina reconoció que sí fue "alcahueta" de Pamela Franco. "Cuando me llama (la prensa) para decirme que la señora Pamela López ya había descubierto todo, yo la llamo a ella 'loca', 'ta loca', dije, aun sabiendo que sí era verdad. Di esa respuesta porque no pensé que todo esto iba a dar un vuelco diferente. Yo nunca pensé que Pamela Franco iba a volver con Christian Cueva", relató.

Asimismo, Yolanda Medina aclaró que nunca ha compartido espacio, al mismo tiempo, con el jugador de la Selección Peruana de Futbol y la cantante originaria de chimbote.

