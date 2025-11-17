HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Yolanda Medina afirma en EVDLV que Marisol la envidiaba y recuerda tenso momento que vivieron en una radio

Según la versión de la cantante, las indirectas, comentarios y un cruce en cabina de una radio marcaron los momentos más tensos de su relación con la ‘Faraona de la cumbia’.

Yolanda Medina reveló detalles de los conflictos que tuvo con Marisol en su carrera musical. Foto: Composición LR
Yolanda Medina reveló detalles de los conflictos que tuvo con Marisol en su carrera musical. Foto: Composición LR

Yolanda Medina fue la reciente invitada de El Valor de la Verdad, donde se sentó en el sillón rojo para responder preguntas sobre su vida personal y su trayectoria artística. Durante el programa, la líder de Alma Bella recordó diversos episodios que marcaron su carrera y habló de situaciones que vivió dentro del ambiente musical.

También recordó aspectos de su relación con Marisol, a quien conoce desde hace muchos años por coincidencias laborales. Allí aprovechó en mencionar episodios que, según contó, generaron tensión entre ambas.

La cantante detalla el origen de las tensiones con Marisol

En la pregunta 4 del programa, Beto Ortiz le consultó directamente: “¿Te tiene envidia la cantante de cumbia, Marisol?”. Yolanda respondió sí (verdad), y explicó las razones por las que considera que existe ese sentimiento.

“Es un sentir. Nosotras nos conocemos desde hace muchos años, en diferentes grupos del norte, ambas somos de allá. Hemos cantado juntas en ‘Son Latino’ en un corto tiempo, aunque ella lo niega. Pienso que por todo lo que habla o lo que he escuchado hablar de mí en un podcast”, señaló.

Asimismo, añadió que la intérprete de ‘La Escobita’ habría hecho comentarios que afectaron su imagen profesional, acusaciones de las que, según Medina, Marisol nunca mostró pruebas.

“Lo peor es que diga que ella me buscaba con el padre de mi hija de hotel en hotel, donde supuestamente yo le era infiel a su pareja. Me pareció totalmente bajo, porque el padre de mi hija no está vivo, y meter a una persona que ya no está aquí no es algo muy limpio. (…) Siempre intentó embarrar mi imagen. Lo hace para que mi imagen se manche de alguna u otra manera y no tenga tal vez contratos o la gente me insulte. Ella nunca ha comprobado nada de mí”, sostuvo.

Yolanda Medina revive tenso cruce que tuvo con Marisol en una radio

En otro momento, la cantante recordó un episodio ocurrido hace un año en el programa de Edwin Sierra, en la radio Nueva Q, cuando ambas coincidieron. Según explicó, esa situación terminó marcando aún más la distancia entre ellas.  

“Tuvimos una pelea en una radio porque empezó a enviar indirectas e insultar. Estábamos en el mismo set. (…) Ella entraba a una entrevista en un horario y yo salía. Cuando yo estaba fuera, se encargaron de picarme, lanzar sus dardos a las cuatro de Alma Bella que estábamos afuera. Luego, sale y dice que ella no lo dijo para nosotras. (…) La verdad, la empujé y le dije que me dijera en mi cara lo que había dicho dentro de la cabina. No dijo nada, solo un ‘¿qué te pasa?’ y se fue”, reveló.

