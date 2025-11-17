HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Yolanda Medina admite que ocultó la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ante la prensa: "Lo negué"

La líder de 'Alma Bella' sostuvo que se sintió como una 'alcahueta' por negar el vínculo sentimental que tuvieron ambos cuando Pamela López descubrió la infidelidad por parte del futbolista. 

Yolanda Medina afirmó haber sido 'alcahueta' de Pamela Franco. Foto: Composición LR/Panamericana
Yolanda Medina afirmó haber sido 'alcahueta' de Pamela Franco. Foto: Composición LR/Panamericana

La artista Yolanda Medina confesó en la reciente edición de 'El valor de la verdad' que ocultó la relación amorosa de Pamela Franco y Christian Cueva ante la prensa, y explicó la razón del por qué se consideró una 'alcahueta'. De acuerdo con la líder de 'Alma Bella', en aquella oportunidad no creyó que ambos acabarían retomando su relación, luego de que la esposa de Cueva, Pamela López, descubriera la infidelidad del futbolista con la cantante.

"Cuando me llaman para decirme que la señora López ya había descubierto todo yo la llamé a ella loca, 'está loca les dije'. Entonces aún sabiendo que sí era verdad, di esa respuesta. Realmente no pensé que todo esto iba a dar un giro diferente, nunca pensé que Pamela iba a retomar su relación con Cueva", admitió la también fundadora.

Yolanda Medina afirma en EVDLV que Marisol la envidiaba y recuerda tenso momento que vivieron en una radio

Yolanda Medina aclara que no encubrió el romance

A pesar de confirmar que negó públicamente el vínculo entre ambos, Medina aclaró que nunca estuvo detrás de la relación, ni les encubrió salidas. Además, descartó haber sido cercana a Cueva, pues según contó, no tuvo encuentros o reuniones amicales con él. "Jamás he salido con ellos. (...) No he tenido ninguna reunión, ni una foto con Christian, lo conocí recién después de que ellos formalizaran. (...) Pero que yo le haya dicho o tapado cosas a ella, no. Solamente me sentí un poco mal por haber ocultado a la prensa sobre su relación antigua", señaló.

La cantante se sinceró y explicó que una de las razones por la cual protegió a Pamela Franco en ese entonces fue por la difícil situación que estaba pasando tras el escándalo de infidelidad de Christian Domínguez. "Si alguna vez comencé a defender a Pamela fue porque cuando pasó lo de Christian la vi tan mal. Pasó una semana en la que ella estuvo destrozada, entonces me convertí en la amiga con la que podía estar, la que daba fuerzas", contó.

Yolanda Medina, líder de Alma Bella, revela fuerte motivo por el que Pamela Franco la traicionó: "Desapareció de la noche a la mañana"

Yolanda Medina afirma que no se arrepiente

Yolanda Medina aseguró que no se arrepiente de haber ocultado a la prensa sobre la relación de Franco y Cueva, y aceptó con gracia que la hayan calificado como 'alcahueta', a pesar de que no se considera verdaderamente así. Dejó en claro que no sabía que ambos iban a retomar su romance públicamente.

"No me voy a arrepentir nunca porque creo que las amigas tenemos que estar en las buenas y en las malas. Si me tocó que alguien me insulte, que me diga alcahueta, pues voy a tener que apechugar", finalizó la artista.

