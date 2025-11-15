Tilsa Lozano habló sin filtros y confesó en una entrevista que casarse con Jackson Mora fue una decisión equivocada. A sus 43 años, la conductora del programa 'La noche habla' reflexiona sobre el pasado y admite que su matrimonio con el exluchador no resultó como esperaba, mientras celebra el inicio de una nueva etapa de soltería.

La declaración llega en un momento de cambios importantes para la exmodelo, quien hace pocos días confirmó haber recibido los documentos que oficializan su divorcio. Todo esto ocurre apenas semanas después de que ella y su exesposo fueran mencionados en una denuncia penal, frente a la cual Mora ha salido a defenderse asegurando que se trata de un intento por perjudicarlo en medio de un conflicto de inmuebles.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Tilsa Lozano se arrepiente de haberse casado con Jackson Mora

Durante una entrevista con Trome, Tilsa Lozano fue consultada sobre los cuestionamientos que circulan en torno a Jackson Mora. Ante esa pregunta, la conductora de 'La noche habla' no dudó en marcar distancia y expresar su sentir sobre lo que fue su matrimonio. "Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor", expresó con firmeza.

Tras ser consultada sobre la nueva vida del exluchador y su avistamiento junto a otra mujer, la influencer dejó en claro que el capítulo con su exesposo ya está cerrado. "Nada de lo que el señor haga con su vida o haya hecho tiene que ver conmigo. Alas y buen viento", declaró.

Tilsa Lozano celebra un nueva etapa de soltería

Más adelante, Tilsa Lozano confirmó con entusiasmo que lo mejor que le ha ocurrido en los últimos meses fue recibir los documentos que pusieron fin a su matrimonio con Jackson Mora. "¡Sí! Al fin oficialmente estoy divorciada. Hace tiempo en realidad (me sentía liberada), pero ahora ya legalmente nada me une al señor", declaró.

En ese línea, la conductora reveló que su presente está lleno de proyectos y oportunidades. "Gracias a Dios estoy con muchos eventos, viajes en provincia y feliz con mi programa. Se vienen cosas lindas para el 2026. Estoy enfocada en cosas lindas, la vida me está dando muchas bendiciones", sentenció, mostrando entusiasmo por la etapa que inicia en soltería.