La exmodelo Tilsa Lozano, actual conductora de televisión, volvió a ser el centro de atención tras celebrar en el set del programa 'La noche habla' la oficialización de su divorcio con su expareja Jackson Mora. Entre saltos de alegría y palabras de alivio, la conductora expresó su felicidad por iniciar una nueva etapa en su vida.

El fin de su relación con el exboxeador Jackson Mora

La noticia que compartió con la audiencia fue uno de los momentos más felices para la conductora, quien aseguró que este hecho marca el inicio de una nueva etapa en su vida. Tras varios meses de trámites y rumores sobre una posible ''reconciliación'', la exmodelo celebró con algarabía su soltería. La confirmación se dio cuando el conductor del programa 'La noche habla', Ric La Torre, presentó en el set una simulación del acta notarial —en tamaño papelógrafo— en la que se certifica la finalización del vínculo matrimonial entre Tilsa Lozano y Jackson Mora.

Apenas ingresó al set del programa nocturno, Tilsa Lozano mostró una actitud completamente alegre y liberada tras la oficialización de su acta de divorcio. Entre risas, expresó con entusiasmo que había logrado la tan anhelada separación que esperaba desde hacía tiempo. Además, destacó la importancia del amor propio luego de los difíciles episodios que marcaron su relación.

“Hay que celebrar que nos separamos, y eso también es amor propio. ¡Que hermosa noticia, voy a llorar de felicidad! Yo ya estoy separada desde febrero. ¡Qué bonita es esta vida!”, declaró con entusiasmo tras recibir la confirmación oficial de su divorcio.

Un nuevo comienzo en su vida personal

Sin embargo, su exesposo ha sido vinculado recientemente en un nuevo ampay con una presunta nueva pareja. Ante ello, Tilsa Lozano dejó en claro que no le interesa nada relacionado con la vida personal de quien fue su esposo: “Nada de lo que el señor haga con su vida o haya hecho tiene que ver conmigo. Alas y buen viento”, expresó. Además, al referirse a su experiencia matrimonial con el exboxeador, señaló que, dentro de la categoría de hombres infieles, a ella le tocó “lo peor: el abono para las plantas, guano”.