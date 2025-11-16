María Pía Copello vivió minutos de gran tensión durante la quinta fecha del Rally Mobil en Trujillo, donde acompañaba a su hijo mayor, Samuel Dyer Copello. A través de sus redes sociales, la presentadora reveló que el joven piloto sufrió un inesperado inconveniente en plena competencia que casi lo deja fuera de carrera. "Todo bien con Samuel… se salió de la ruta, pero llegó a salir. Sigue en carrera", escribió en sus historias de Instagram.

La conductora de 'Mande quien mande', quien se encontraba en el lugar junto con su esposo, también mostró el momento exacto en el que ambos se preocuparon al no tener noticias de Samuel por falta de señal. Posteriormente, la conductora publicó el instante en que finalmente logró comunicarse con él, confirmando que estaba bien y que incluso había logrado clasificar a cuartos de competencia.

María Pía revela preocupante momento tras percance que pasó su hijo

Durante la competencia automovilística en Trujillo, Samuel Dyer Copello vivió un incidente que alarmó a su familia y seguidores. Según contó María Pía Copello, su primogénito se salió de la ruta debido a un inconveniente en la pista. En un video difundido en Instagram, la presentadora mostró el preciso momento en el que ella y su esposo, Samuel Dyer, permanecían atentos al celular intentando obtener información sobre lo ocurrido. "Aquí estábamos preocupados porque no sabíamos nada de Samuel, pero yo siempre pienso en positivo", relató.

La influencer también compartió la grabación del instante en que su hijo retomó contacto con ellos. El joven piloto confirmó que estaba bien y que, pese a la maniobra inesperada, había logrado reincorporarse a la carrera: "Nada, me salí", fue su breve explicación. Su padre, aliviado, respondió con palabras de aliento: "Pero bien, llegaste. Hijo, llegaste".

¿Qué carrera estudia el hijo mayor de María Pía Copello?

El joven Samuel Dyer Copello, de 18 años, estudia Administración y Finanzas en el extranjero, siguiendo el camino profesional de su padre, el empresario Samuel Dyer.

Además de su interés por los negocios, Samuel comparte con su padre la pasión por el automovilismo. Esta afición se hizo visible en 2024, cuando ambos participaron juntos en un rally, siendo el joven copiloto de su papá. En aquel momento, María Pía expresó su sorpresa, pero también su total respaldo: “Me ha dado una sorpresa… pero si es algo que ellos quieren cumplir, yo no voy a impedir que lo hagan, están con esta nueva aventura”, señaló.