HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Espectáculos

María Pía Copello pasó preocupante momento tras percance que sufrió su hijo en carrera de autos: "No sabíamos nada de Samuel"

La conductora María Pía Copello vivió momentos de angustia luego de que su hijo Samuel Dyer se saliera de la ruta en plena competencia en trujillo.

María Pía Copello viajó a Trujillo para apoyar a su hijo. Foto. composición LR/difusión
María Pía Copello viajó a Trujillo para apoyar a su hijo. Foto. composición LR/difusión

María Pía Copello vivió minutos de gran tensión durante la quinta fecha del Rally Mobil en Trujillo, donde acompañaba a su hijo mayor, Samuel Dyer Copello. A través de sus redes sociales, la presentadora reveló que el joven piloto sufrió un inesperado inconveniente en plena competencia que casi lo deja fuera de carrera. "Todo bien con Samuel… se salió de la ruta, pero llegó a salir. Sigue en carrera", escribió en sus historias de Instagram.

La conductora de 'Mande quien mande', quien se encontraba en el lugar junto con su esposo, también mostró el momento exacto en el que ambos se preocuparon al no tener noticias de Samuel por falta de señal. Posteriormente, la conductora publicó el instante en que finalmente logró comunicarse con él, confirmando que estaba bien y que incluso había logrado clasificar a cuartos de competencia.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

PUEDES VER: María Pía Copello defiende a Mario Hart tras sufrir percance con su outfit para el concierto de Shakira: 'Fue parte del momento'

lr.pe

María Pía revela preocupante momento tras percance que pasó su hijo

Durante la competencia automovilística en Trujillo, Samuel Dyer Copello vivió un incidente que alarmó a su familia y seguidores. Según contó María Pía Copello, su primogénito se salió de la ruta debido a un inconveniente en la pista. En un video difundido en Instagram, la presentadora mostró el preciso momento en el que ella y su esposo, Samuel Dyer, permanecían atentos al celular intentando obtener información sobre lo ocurrido. "Aquí estábamos preocupados porque no sabíamos nada de Samuel, pero yo siempre pienso en positivo", relató.

La influencer también compartió la grabación del instante en que su hijo retomó contacto con ellos. El joven piloto confirmó que estaba bien y que, pese a la maniobra inesperada, había logrado reincorporarse a la carrera: "Nada, me salí", fue su breve explicación. Su padre, aliviado, respondió con palabras de aliento: "Pero bien, llegaste. Hijo, llegaste".

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' con Yolanda Medina: a qué hora y donde ver EN VIVO las confesiones de la líder de Alma Bella

lr.pe

¿Qué carrera estudia el hijo mayor de María Pía Copello?

El joven Samuel Dyer Copello, de 18 años, estudia Administración y Finanzas en el extranjero, siguiendo el camino profesional de su padre, el empresario Samuel Dyer.

Además de su interés por los negocios, Samuel comparte con su padre la pasión por el automovilismo. Esta afición se hizo visible en 2024, cuando ambos participaron juntos en un rally, siendo el joven copiloto de su papá. En aquel momento, María Pía expresó su sorpresa, pero también su total respaldo: “Me ha dado una sorpresa… pero si es algo que ellos quieren cumplir, yo no voy a impedir que lo hagan, están con esta nueva aventura”, señaló.

Notas relacionadas
María Pía Copello defiende a Mario Hart tras sufrir percance con su outfit para el concierto de Shakira: "Fue parte del momento"

María Pía Copello defiende a Mario Hart tras sufrir percance con su outfit para el concierto de Shakira: "Fue parte del momento"

LEER MÁS
María Pía Copello sufre percance EN VIVO: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado con vino por Mario Hart

María Pía Copello sufre percance EN VIVO: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado con vino por Mario Hart

LEER MÁS
'Doble' de María Pía Copello sorprende al conducir ‘Mande quien mande’ y usuarios reaccionan: "Pía es la única"

'Doble' de María Pía Copello sorprende al conducir ‘Mande quien mande’ y usuarios reaccionan: "Pía es la única"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

Pamela Franco se arrepiente de entrevista con María Pía Copello en la que pidió perdón a Pamela López: "Me pautearon"

LEER MÁS
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: "Todos mis amigos lo conocen"

Madre de hija de Paco Bazán confirma que fueron pareja, pese a que él lo negó: "Todos mis amigos lo conocen"

LEER MÁS
Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

Natalia Salas se emociona al recibir inesperado regalo de bodas: caminará con Shakira en su tercer concierto en Lima

LEER MÁS
George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

George Forsyth presenta a su hija recién nacida y conmueve con emotivo mensaje: ‘No imaginas cuánto te hemos esperado’

LEER MÁS
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué demandó al conductor de TV?

Paco Bazán responde si dejó de ver a su última hija por Susana Alvarado: "Amo a mis tres hijos"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025