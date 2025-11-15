HOYSuscripcion LR Focus

Gianmarco celebra que su hija menor, Abril, se graduó de música en la universidad: "Muy orgulloso de ti, amor mío"

Abril mantiene viva la tradición musical de su familia. La hija menor de Gianmarco recibió felicitaciones de reconocidas figuras como Eva Ayllón y Diego Torres, quienes celebraron su importante logro.

Abril es la tercera hija de Gianmarco, fruto de su relación con su exesposa Claudia Moro.
Abril es la tercera hija de Gianmarco, fruto de su relación con su exesposa Claudia Moro.

El cantautor peruano Gianmarco Zignago compartió con sus seguidores un momento íntimo y lleno de orgullo: la graduación universitaria de su hija menor, Abril. La joven culminó sus estudios de música, siguiendo el camino artístico de sus hermanos y reafirmando la tradición musical que caracteriza a la familia.

La noticia fue difundida por el propio artista en redes sociales este 15 de noviembre a través de un emotivo mensaje acompañado de imágenes de la ceremonia. En sus palabras, el compositor de 'Hoy' no solo celebró el logro académico de Abril, sino también el esfuerzo y la dedicación que ella puso en cada etapa de su formación.

lr.pe

Gianmarco celebra que su hija menor se graduó de música en la universidad

En su mensaje, Gianmarco recordó el instante en que Abril decidió seguir la música como profesión y resaltó la dedicación con la que asumió ese desafío. "Recuerdo el día en que decidiste estudiar música como tus hermanos y empezaste a ponerle todas las ganas a tu carrera", escribió, destacando la constancia de la menor de sus hijos, fruto de su relación con su exesposa Claudia Moro, con quien compartió más de dos décadas de vida hasta el 2021.

El cantautor de 55 años destacó también la dedicación de Abril en cada etapa de su formación. "Te he visto quemarte las pestañas en el estudio, dedicarte a tu instrumento, pulir tus letras con una habilidad excepcional, y tu voz… esa voz que Dios te dio, que eriza la piel, que dice y habla tanto de tu corazón", escribió, subrayando el talento y la sensibilidad de la joven.

lr.pe

Giamarco alienta a su hija menor a perseguir su sueño en la música

Gianmarco, quien recientemente decidió aplazar su gira tras el atentado que sufrió la agrupación Agua Marina, aprovechó la ocasión para compartir un deseo profundo sobre el futuro de su hija. "Sueño con que tu público, el que poco a poco construyas con el tiempo, acompañe la vida con tu música, porque tienes mucho que decir en tus canciones, porque el día que te descubran nunca más podrán dejar de escucharte. Estoy muy orgulloso de ti, amor mío", escribió con emoción.

El cantautor concluyó su mensaje con una reflexión sobre el verdadero sentido de la carrera musical, alejándose de la idea de la fama inmediata y resaltando la importancia de la pasión y la constancia: "No se trata de ser famoso, ni de llegar a la cima rápido… se trata de vivir de la música por el resto de la vida y disfrutar el camino, para que ese camino siga siendo tu lugar favorito".

La publicación generó reacciones de figuras como Diego Torres y Eva Ayllón, quienes celebraron con entusiasmo el logro de la joven artista. A ellos se sumó Regina Alcover, madre de Gianmarco y abuela de Abril, con un mensaje cargado de orgullo que reafirmó la tradición familiar: "Desde el bisabuelo músico, la música se instaló en esta family para varias generaciones".

