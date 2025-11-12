Gian Marco anuncia las nuevas fechas de sus conciertos en Perú tras suspender su gira por ola de sicariato
Las nuevas fechas de los conciertos de Gian Marco incluyen presentaciones en Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, Chiclayo y Trujillo, garantizando la seguridad de los asistentes. La banda We the Lion será el telonero de su gira.
Del 10 al 25 de octubre, Gian Marco tenía programado una serie de conciertos en nuestro país. Sin embargo, debido a la ola de sicariatos y el atentado contra Agua Marina, el cantautor peruano se vio obligado a suspender su gira por el interior del país. Después de tomarse varios días para poder organizar su agenda, el intérprete reveló las nuevas fechas de sus espectáculos, los cuales se llevarán a cabo en mayo de 2026.
“Queremos agradecerles por su paciencia y apoyo durante esta situación. Hemos estado trabajando para asegurarnos de que este tour sea una experiencia inolvidable, con sorpresas y contenidos exclusivos para todos”, manifestó la productora encargada de la gira de Gian Marco Zignago en Perú.
¿Cuándo serán los conciertos de Gian Marco en Perú?
La empresa encargada de la gira de Gian Marco por ciudades como Arequipa, Cusco y Huancayo indicó que los próximos conciertos del artista peruano cuenta con todas las garantías y seguridad que amerita. “Agradecemos la comprensión de nuestros seguidores y resaltamos la solidaridad entre todos los artistas y promotores nacionales que fueron afectados con esta coyuntura”, añadieron. Conoce las fechas y los lugares de sus próximas presentaciones en el país:
- 15 de mayo: Arequipa, Club de Abogados.
- 16 de mayo: Cusco, Centro de Convenciones Yanahuara – Valle Sagrado.
- 22 de mayo: Huancayo, Country Club Los Huancas.
- 23 de mayo: Piura, Fundo Stewart.
- 29 de mayo: Chiclayo, Jockey Club.
- 30 de mayo: Trujillo, Hacienda El Palmar.
We the lion acompará a Gian Marco en su gira
Cabe indicar que la banda invitada que acompañará a Gian Marco en este recorrido será We the lion. Además, informaron que debido a la gran acogida con la venta de entradas y al pedido de sus fanáticos, se ha creado una nueva zona Preferencial.
“Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, quienes no nos puedan acompañar, podrán solicitar su devolución mediante el canal de venta adquirido y los que adquirieron sus entradas de manera presencial, se les atenderá en los módulos de venta”, finalizaron en su comunicado.