Jefferson Farfán comparte cómo celebra su cumpleaños en Miami junto con Xiomy Kanashiro: "Mi día"

Jefferson Farfán celebra su cumpleaños número 41 rodeado de amor y lujo en Miami. El exfutbolista peruano compartió a través de sus redes sociales cómo disfruta de su día especial junto con su pareja, Xiomy Kanashiro, su hija mayor y el hijo de Melissa Klug. En las imágenes, la pareja se mostró más unida que nunca, disfrutando de un paseo en yate y una noche de diversión en una discoteca.

“It’s my f**ing day*”, escribió la popular 'Foquita' en la descripción de una de sus publicaciones, dejando ver la felicidad con la que recibió un nuevo año de vida. Xiomy Kanashiro, también compartió imágenes recorriendo exclusivos centros comerciales y festejando en discoteca latina.

Farfán compartió algunas fotos de su viaje. Foto: Instagram

Farfán celebra su cumpleaños con Xiomy Kanashiro y muestra cómo celebra su día

A través de sus historias de Instagram, Jefferson Farfán mostró cómo inició su cumpleaños en Miami con una celebración a bordo de un yate. En las fotos se le ve junto a Xiomy Kanashiro sosteniendo una torta mientras posan con el mar de fondo. Además, la actriz cpomica compartió imágenes del romántico paseo y momentos en una discoteca, donde ambos disfrutaron de música latina y se mostraron muy cariñosos.

En su primer día en Miami, la popular Chinita la pasó de compras junto al exfutbolista en exclusivos centros comerciales. La 'Foquita' también publicó una fotografía desde una tienda de ropa con la frase “Disfrutando mi lugar favorito”.

Darinka Ramírez explota por viaje de Farfán tras negarle permiso a su hija menor para salir del país

Mientras Jefferson Farfán disfruta de su cumpleaños en Miami, su expareja Darinka Ramírez expresó su molestia al revelar que el exfutbolista no le otorgó el permiso necesario para que su hija menor viaje al extranjero con ella y su madre. Según explicó en una entrevista con Magaly Medina, la Foquita fue notificada mediante una carta notarial, pero aun así se negó a firmar el documento.

“Es algo inexplicable. Si él se va del país, ¿por qué no permitir que su hija disfrute también con su madre en otro lugar? Ya tenía los pasajes comprados”, declaró Darinka Ramírez, quien aseguró que Farfán estaba al tanto de la solicitud. “Si no va a estar en Lima ni va a ver a mi hija, ¿por qué no dejarle que viaje?”, agregó.