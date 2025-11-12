Ximomy Kanashira Xiomy Kanashiro aseguró que la pareja es de dos y que no les importa nada más. Foto / Composición: LR

Ximomy Kanashira Xiomy Kanashiro aseguró que la pareja es de dos y que no les importa nada más. Foto / Composición: LR

Como nunca antes. Xiomy Kanashiro, de 27 años, se sinceró sobre su relación con Jefferson Farfán, de 41 años. Notablemente feliz, la popular 'Chinita' aseguró que vive su mejor momento junto al exseleccionado nacional, pese a los comentarios negativos que los rodean. Kanashiro aseguró que, como pareja, siempre están pendientes del crecimiento personal de cada uno. "Estamos felices y contentos", agregó.

En cuanto a los planes de llegar al altar, la integrante de 'La casa de la comedia' jugó a la duda y solo atinó a decir: "quién sabe, quién sabe". Los rumores de planes de bodas entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán surgieron luego de que la pareja publicara una foto en redes sociales donde lucen unos supuestos anillos de compromiso.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán viven el mejor momento de su relación

En declaraciones para la prensa, Xiomy Kanashiro indicó que ambos trabajan arduamente para triunfar en sus respectivos rubros. "Cada uno tiene su espacio laboral, él está enfocado en sus cosas y yo en las mías", dejando claro que atraviesa un momento pleno tanto en el amor como en su carrera personal.

“Me van a seguir viendo trabajando, la relación también se basa en el apoyo laboral que te puedan dar. Jefferson es una pieza muy importante en mí, siempre aconsejándome lo mejor”´, precisó la exvoleibolista.

¿Cómo inició la relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán?

La historia de amor entre Xiomy Kanashiro surgió de manera inesperada, según relató la influencer en un conocido podcast. Según la bailarina, la 'Foquita' atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Por ello, la modelo tomó la decisión de acompañarlo y apoyarlo.

Tanto la bailarina como el futbolista mantenían una amistad de cuatro años, pero la cercanía y afecto se intensificaron tras esta muestra de apoyo. A lo largo de las semanas, surgió una conexión entre ellos. Fue el propio Farfán quien, el 6 de enero de 2025, abrió su corazón y confesó que ya no la veía como una amiga.