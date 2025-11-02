HOYSuscripcion LR Focus

Xiomy Kanashiro se conmueve al revelar la dura batalla que su hermana menor enfrentó contra el cáncer: "Todo lo hago por ella"

La novia de Jefferson Farfán aseguró que todo lo que hace en su carrera es por su hermana menor, quien venció el cáncer.

Xiomy Kanashiro conifesó que su hermana es su motivación para trabajar. Foto: composición LR/difusión
Xiomy Kanashiro conifesó que su hermana es su motivación para trabajar. Foto: composición LR/difusión

La modelo y cantante Xiomy Kanashiro se mostró conmovida al recordar la dura experiencia que vivió junto a su hermana menor, María Fernanda Chávez, quien fue diagnosticada con leucemia cuando apenas tenía 4 años. Durante su visita al programa 'El Reventonazo de la Chola', la pareja de Jefferson Farfán relató entre lágrimas cómo su familia enfrentó esta difícil etapa y cómo el amor fue clave para superar la enfermedad.

“Yo tengo una hermanita por la cual trabajar, a ella le dio leucemia a los 4 años. El día de hoy lo superó, así que si hay familias que nos están viendo, motívenlos mucho para que puedan pasar esta enfermedad. No es bonito, y desde ahí chambeo, Cholita”, contó emocionada la popular 'Chinita'.

Xiomy Kanashiro cuenta la lucha de su hermana contra el cáncer

Durante la entrevista, Ernesto Pimentel, conductor del programa, destacó el esfuerzo y la independencia de Xiomy Kanashiro, preguntándole por qué sigue trabajando. “Yo trabajo porque soy una mujer independiente. Eso es lo que siempre me inculcó mi madre, y aunque tu pareja tenga dinero, siempre es bueno que cada uno tenga sus cosas para apoyarse mutuamente”, respondió con firmeza la artista.

Luego, entre lágrimas, la modelo recordó los momentos más duros que vivió su familia cuando su hermana menor luchaba contra la leucemia. “No fue una etapa muy bonita, cada vez que hablo de ella me conmuevo bastante. Pero gracias al amor familiar, que creo que más allá de todas las terapias, es lo más importante para salir adelante. Todo lo que hago, lo hago por ella”, confesó conmovida.

La modelo reveló también que, tras años de tratamiento, su hermana finalmente fue dada de alta. “Hace unos 3 o 4 años nos dijeron que ya no tenía que ir más al hospital, solo por chequeos. Nosotros felices, lo celebramos a morir. Para mí siempre será mi bebé”, expresó.

Hermana de Xiomy Kanashiro dedica emotivo mensaje a la modelo

Luego de sus declaraciones en televisión, la hermana menor de Xiomy Kanashiro, María Fernanda Chávez, compartió un tierno mensaje en Instagram, donde le expresó su amor y admiración. “Mi mayor orgullo siempre será ella, te amo, Omy. Siempre juntas”, escribió, acompañando su publicación con una foto de ambas.

La también influencer respondió en sus historias la dedicatoria de su hermana, quien está a puertas de cumplir 18 años: “El amor de hermanas es el más bonito, te amo tanto”.

