Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán viven un momento de plenitud sentimental, luego de celebrar juntos el cumpleaños del futbolista en una exclusiva fiesta en el extranjero. A su regreso al país, la modelo reapareció en la televisión peruana con una confesión que dejó a más de uno sorprendido.

Durante su aparición en 'El reventonazo de La Chola', programa conducido por Ernesto Pimentel en su emblemático personaje de La Chola Chabuca, Xiomy reveló que, cuando inició su relación con la 'Foquita', no había grandes expectativas sobre su duración. Ocho meses después, la pareja no solo se mantiene sólida, sino que ya circulan rumores sobre un posible matrimonio, alimentados por sus constantes muestras de complicidad en redes y eventos públicos.

La carismática Xiomy Kanashiro no dudó en compartir una confesión inesperada sobre su relación con Jefferson Farfán. Todo ocurrió durante su participación en 'El reventonazo de La Chola', cuando Ernesto Pimentel, en su personaje de La Chola Chabuca, le preguntó cuánto tiempo llevaba con el exfutbolista. "Ocho mesecitos", respondió con una sonrisa.

La respuesta provocó la sorpresa del conductor, quien comentó que aún no cumplían su primer año juntos. Fue entonces cuando la bailarina lanzó una frase que dejó entrever los prejuicios que enfrentaron como pareja desde el inicio: "No me daban ni un mes". Con esa afirmación, la modelo dejó claro que, pese a las dudas externas, su relación ha logrado consolidarse con el paso del tiempo.

En ese contexto, La Chola Chabuca no dudó en destacar las cualidades de Xiomy Kanashiro, desestimando las críticas que han intentado minimizarla desde que su relación con Farfán se hizo pública. "Yo digo que la suerte es la de él: una chica trabajadora, emprendedora, que no se queda en sus laureles. Así que usted, segura", expresó con firmeza.

Kanashiro, ante las palabras del conductor, agradeció el gesto y aprovechó para resaltar la conexión que mantiene con el exfutbolista. "La admiración entre nosotros es mutua. Yo también aprendo mucho de él; él también siempre me escucha, aprende mucho de mí. De eso se trata: de nutrir la relación, ir para adelante", afirmó con convicción, dejando claro que su vínculo con Farfán se basa en el respeto y el crecimiento compartido.