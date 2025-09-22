HOYSuscripcion LR Focus

'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

Durante el programa ‘Good time’, Majo con sabor anunció su incorporación a la obra teatral ‘Cachudas, pero conchudas’, lo que desató una ola de bromas en el set por el cómico nombre del espectáculo.

'Majo con Sabor' trolea Irivarren con broma sobre Onelia Molina
'Majo con Sabor' trolea Irivarren con broma sobre Onelia Molina | Composición LR/YouTube -TodoGood - Good Time

Durante la recta final del programa ‘Good time’, emitido el lunes 22 de septiembre en el canal de YouTube de Todo Good, María José Vigil, conocida en redes sociales como ‘Majo con sabor’, protagonizó un divertido momento. Gerardo Vásquez, conocido como ‘Gerardo Pe’, informó a sus seguidores que Majo formaba parte de una obra teatral: “Escúchenme, ‘Majito’ acaba de entrar a ‘Cachudas, pero conchudas’”. La chef no dudó en responder: “Sí, soy ahora la cuarta integrante”. Ante el cómico nombre de la obra, Gerardo aprovechó para lanzar una broma: “Eres la cuarta ‘cachuda’”

Mario Irivarren, actual pareja de Onelia Molina, también quiso unirse al juego y preguntó: “¿Quiénes son las más cachudas?”. En ese momento, Majo sorprendió con una respuesta inesperada: “Oneli…, perdón, perdón”, antes de soltar una carcajada. Tras el comentario, los panelistas reaccionaron riéndose y poniéndose de pie ante el gran troleo que vivió Irivarren en pleno programa en vivo.

PUEDES VER: 'Majo con sabor' habla sobre su vida antes de ser influencer y su autenticidad: "Estudié Gastronomía porque no sabía qué estudiar"

¿Quién es 'Majo con Sabor'?

María José Vigil, más conocida en redes sociales como ‘Majo con sabor’, es una chef peruana que ha ganado notoriedad en plataformas digitales por su estilo fresco y cercano al compartir recetas, consejos gastronómicos y experiencias personales. También es recordada por su relación con Gino Assereto, exintegrante del reality ‘Esto es guerra’.

En el ámbito artístico, Majo sorprendió al anunciar su incorporación a la obra teatral ‘Cachudas, pero conchudas’, una comedia que aborda con humor las dinámicas de pareja y las situaciones cotidianas que despiertan complicidad con el público. La chef se convirtió en la cuarta integrante del elenco, aportando frescura y personalidad a un espectáculo que apuesta por el desparpajo y la risa como principales atractivos.

