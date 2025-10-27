Onelia Molina revela que se enteró del fin de 'Good Time' por redes sociales y no por Mario: "No sé qué pasó”

La odontóla Onelia Molina sorprendió al indicar que no estaba enterada del fin del podcast 'Good Time', espacio que conduce su pareja Mario Irivarren, junto a Laura Spoya y Gerardo Pe. La chica reality manifestó que la información la tomó completamente por sorpresa, ya que no recibió ninguna información previa por parte de Mario. Sus declaraciones se están viralizando en redes sociales, donde usuarios cuestionan la confianza en su relación amorosa.

Onelia Molina se enteró del fin de 'Good Time' por historias de Instagram

Durante el podcast 'Doble sentido' en YouTube, la conductora Onelia Molina manifestó su sorpresa por el fin del programa digital 'Good Time'. La modelo contó que no se enteró del tema a través de su pareja Mario Irivarren y lo descubrió por las historias que publicaban Laura Spoya, Gerardo Pe y Abneer Robles en Instagram.

Aseguró que la mañana de este lunes vio a Mario en casa sin imaginar que el espacio virtual, que se emitía en el canal 'Todo Good', llegó su fin. "Le dije 'amor, ¿qué fue?, ¿no vas a trabajar?', y él me respondió, 'No, amor', se levantó tranquilo y se fue a tomarse su café, de todos los días, pero era tarde", explicó a su compañera Roxana Molina.

Onelia Molina y Mario Irivarren retomaron su relación tras polémica en la boda de Alejandra Baigorria. Foto: América TV

La chica reality Onelia Molina agregó que se fue al gimnasio y cuando regresó encontró a todo el equipo de 'Good Time', Laura Spoya, Gerardo Pe y Abneer Robles, en el departamento que comparte con Irivarren. Ella pensó que iban a transmitir el programa desde allí, sin imaginar que en realidad se trataba de un encuentro posterior al cierre del podcast.

"Literal, estaban sentados en la sala y yo digo, 'Ah, ahora 'Good Time' es desde la casa'. Y tenía que salir volando para acá, así que no sé qué sucedió, no sé qué pasó, vi las historias de los chicos", relató.

¿Por qué ya no continuará 'Good Time' en el canal 'Todo Good'?

Este lunes 27, José Luis Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, confirmó que el espacio 'Good Time' concluirá su etapa en el canal 'Todo Good' tras más de 180 programas en vivo. "Es una nueva fase del canal 'Todo Good'. Y esta nueva fase requería algunos nuevos compromisos, y partes de esos compromisos, con el proyecto de 'Good Time' van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose. Yo les doy gracias porque creo que Good Time ha sido gran parte del proyecto, les deseo todo lo mejor", explicó.