HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Periodista Ely Yutronic impacta al presentar al padre de su hijo por primera vez en romántica sesión de fotos

Ely Yutronic se mostró feliz junto a su pareja durante el baby shower de su hija, a quien esperan con mucha ilusión. La periodista siempre se había mantenido hermética al compartir información sobre su vida personal.

Ely Yutronic se mostró feliz durante el baby shower de su hija Luna. Foto / Composición: LR
Ely Yutronic se mostró feliz durante el baby shower de su hija Luna. Foto / Composición: LR

La periodista Ely Yutronic sorprendió a sus más de 58.3K de seguidores en TikTok al compartir imágenes exclusivas de su baby shower. En el video presentó públicamente a su pareja y padre de su hija, de quien se desconoce cualquier información.

La conductora de 37 años siempre ha mantenido bajo siete llaves cualquier aspecto de su vida personal. Por ello, el hecho de que muestre a su pareja sentimental generó asombro. No quedó duda de que ambos disfrutan plenamente esta etapa y se encuentran emocionados por la pronta llega de su hija, Luna, felices de compartirla junto a sus seres queridos.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Madre de Ely Yutronic se ausentó del baby shower

"Siempre he sido muy discreta con mi vida privada, pero en este momento tan lindo y especial, él ha sido parte y estamos emocionados. Vino mi familia de Chile, mi mami no pudo llegar porque se lesionó el pie, ojalá que pueda estar aquí para el nacimiento de Luna", contó la figura de ATV.

Para la íntima celebración, Ely Yotronic vistió un vestido rosa con encajes florales. El evento se realizó en una terraza decorada con arreglos personalizados y tonos cálidos. En las imágenes se observa a los futuros padres sosteniendo un cartel de bienvenida para su bebé. La felicidad traspasó las redes sociales.

Usuarios de redes sociales felicitaron a Ely Yutronic

Los usuarios de la popular red no dudaron en enviarle felicitaciones y muestras de cariños: "La embarazada más hermosa", "Felicidades, se te ve regia", "Linda pancita", "Bendiciones" y "Ha sido muy lindo ver crecer en tu vientre a Lunita".

En cuanto a su permanencia frente en 'ATV noticias', Ely Yotronic indicó que cuenta con el permiso de su doctora para trabajar hasta el final; sin embargo, precisó que "Una semanita antes de la fecha prevista me tomaré un descanso".

Notas relacionadas
Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: “Nos tiene en la mira”

Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: “Nos tiene en la mira”

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

LEER MÁS
Productor Christian Rodríguez expone mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

Productor Christian Rodríguez expone mensajes amenazantes de Gustavo Salcedo tras sufrir agresión: "No voy a parar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS
Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

LEER MÁS
Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

Susy Diaz impacta al confesar que se casó con Andy V por venganza porque 'Mero Loco' le era infiel: "No me hacía feliz"

LEER MÁS
Natalia Salas bromea y hace curioso pedido a los invitados de su boda: “No manden adornitos, yapéenme”

Natalia Salas bromea y hace curioso pedido a los invitados de su boda: “No manden adornitos, yapéenme”

LEER MÁS
'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

'Loco' Vargas enfrenta a Christian Domínguez y lo manda a asumir sus infidelidades: "Hay que apechugar"

LEER MÁS
Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

Christian Domínguez envió fuerte mensaje a la producción de 'Amor y fuego': "Lo que hicieron es despreciable y de cobardes"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Espectáculos

Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025