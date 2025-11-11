Ely Yutronic se mostró feliz durante el baby shower de su hija Luna. Foto / Composición: LR

La periodista Ely Yutronic sorprendió a sus más de 58.3K de seguidores en TikTok al compartir imágenes exclusivas de su baby shower. En el video presentó públicamente a su pareja y padre de su hija, de quien se desconoce cualquier información.

La conductora de 37 años siempre ha mantenido bajo siete llaves cualquier aspecto de su vida personal. Por ello, el hecho de que muestre a su pareja sentimental generó asombro. No quedó duda de que ambos disfrutan plenamente esta etapa y se encuentran emocionados por la pronta llega de su hija, Luna, felices de compartirla junto a sus seres queridos.

Madre de Ely Yutronic se ausentó del baby shower

"Siempre he sido muy discreta con mi vida privada, pero en este momento tan lindo y especial, él ha sido parte y estamos emocionados. Vino mi familia de Chile, mi mami no pudo llegar porque se lesionó el pie, ojalá que pueda estar aquí para el nacimiento de Luna", contó la figura de ATV.

Para la íntima celebración, Ely Yotronic vistió un vestido rosa con encajes florales. El evento se realizó en una terraza decorada con arreglos personalizados y tonos cálidos. En las imágenes se observa a los futuros padres sosteniendo un cartel de bienvenida para su bebé. La felicidad traspasó las redes sociales.

Usuarios de redes sociales felicitaron a Ely Yutronic

Los usuarios de la popular red no dudaron en enviarle felicitaciones y muestras de cariños: "La embarazada más hermosa", "Felicidades, se te ve regia", "Linda pancita", "Bendiciones" y "Ha sido muy lindo ver crecer en tu vientre a Lunita".

En cuanto a su permanencia frente en 'ATV noticias', Ely Yotronic indicó que cuenta con el permiso de su doctora para trabajar hasta el final; sin embargo, precisó que "Una semanita antes de la fecha prevista me tomaré un descanso".