La figura de Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por temas ligados al espectáculo o su relación pasada con Christian Cueva, sino por una posible incursión en el terreno político. Durante una reciente entrevista en el programa digital 'La noche habla', el cantante Paul Michael reveló que la empresaria estaría considerando seriamente postular al Congreso de la República.

La declaración causó sorpresa tanto en redes sociales como en medios, al tratarse de una personalidad sin trayectoria previa en la política. Según el músico, López no solo estaría evaluando propuestas, sino que también se encuentra en un proceso activo de preparación, con asesorías especializadas incluidas.

Paul Michael revela que Pamela López sería candidata al Congreso

En un fragmento de la entrevista difundida en redes, Paul Michael dejó entrever que las intenciones de Pamela López de postular al Congreso no son especulaciones sin fundamento. “Ella se está preparando. Tiene asesoría política y está recibiendo orientación de personas que saben del tema”, declaró el joven cantante, visiblemente convencido del potencial político de la empresaria.

Aunque evitó brindar detalles sobre el partido político con el que Pamela podría postular o en qué región se presentaría, Paul Michael insistió en que la propuesta es real y que hay un interés por parte de agrupaciones en incluirla en sus listas para las próximas elecciones congresales. "Propuestas hay, porque es una persona muy fluida, que se expresa bien y quiere luchar por los demás", agregó en tono enfático.

Paul Michael halaga a Pamela López

En el programa nocturno, Paul Michael no dudó en descartar las fortalezas que, según él, ve en Pamela López. El cantante señaló que cuando la influencer camina por las calles, muchas señoras se le acercan y le expresan su apoyo en medio de la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco.

Tras esto, Michael resaltó algunas cualidades de Pamela López y señaló que, de hacer realidad su postulación al Congreso, luchará por las personas en general. “Es una persona que se expresa bien y quiere luchar por los demás”, afirmó. “Hay que darle la oportunidad, porque es una persona que se desenvuelve bien y quiere luchar por los demás”, sentenció.