HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     
Espectáculos

Paul Michael impacta al asegurar que Pamela López postularía al Congreso: "Se está preparando, quiere luchar"

El cantante Paul Michael sorprendió al revelar que Pamela López, exesposa de Christian Cueva, estaría recibiendo asesoría política y evaluando una posible candidatura al Congreso en las próximas elecciones.

Pamela López sería próxima candidata al Congreso. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Andina
Pamela López sería próxima candidata al Congreso. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Andina

La figura de Pamela López vuelve a estar en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por temas ligados al espectáculo o su relación pasada con Christian Cueva, sino por una posible incursión en el terreno político. Durante una reciente entrevista en el programa digital 'La noche habla', el cantante Paul Michael reveló que la empresaria estaría considerando seriamente postular al Congreso de la República.

La declaración causó sorpresa tanto en redes sociales como en medios, al tratarse de una personalidad sin trayectoria previa en la política. Según el músico, López no solo estaría evaluando propuestas, sino que también se encuentra en un proceso activo de preparación, con asesorías especializadas incluidas.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DEL TAROT EGIPCIO CON ALESSANDRA BARESSI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López y deja curioso mensaje: 'Invito a todas las esposas a comunicarse conmigo'

lr.pe

Paul Michael revela que Pamela López sería candidata al Congreso

En un fragmento de la entrevista difundida en redes, Paul Michael dejó entrever que las intenciones de Pamela López de postular al Congreso no son especulaciones sin fundamento. “Ella se está preparando. Tiene asesoría política y está recibiendo orientación de personas que saben del tema”, declaró el joven cantante, visiblemente convencido del potencial político de la empresaria.

Aunque evitó brindar detalles sobre el partido político con el que Pamela podría postular o en qué región se presentaría, Paul Michael insistió en que la propuesta es real y que hay un interés por parte de agrupaciones en incluirla en sus listas para las próximas elecciones congresales. "Propuestas hay, porque es una persona muy fluida, que se expresa bien y quiere luchar por los demás", agregó en tono enfático.

PUEDES VER: Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

lr.pe

Paul Michael halaga a Pamela López

En el programa nocturno, Paul Michael no dudó en descartar las fortalezas que, según él, ve en Pamela López. El cantante señaló que cuando la influencer camina por las calles, muchas señoras se le acercan y le expresan su apoyo en medio de la infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco.

Tras esto, Michael resaltó algunas cualidades de Pamela López y señaló que, de hacer realidad su postulación al Congreso, luchará por las personas en general. “Es una persona que se expresa bien y quiere luchar por los demás”, afirmó. “Hay que darle la oportunidad, porque es una persona que se desenvuelve bien y quiere luchar por los demás”, sentenció.

Notas relacionadas
Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López y deja curioso mensaje: “Invito a todas las esposas a comunicarse conmigo”

Pamela Franco lanza indirecta a Pamela López y deja curioso mensaje: “Invito a todas las esposas a comunicarse conmigo”

LEER MÁS
Ethel Pozo enfrenta a Pamela López y defiende a Christian Cueva de burlas: "Tampoco es correcto que hagas una arcada"

Ethel Pozo enfrenta a Pamela López y defiende a Christian Cueva de burlas: "Tampoco es correcto que hagas una arcada"

LEER MÁS
Pamela López no se guarda nada y le responde a Pamela Franco: "Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita"

Pamela López no se guarda nada y le responde a Pamela Franco: "Aquí estoy parada y sin polo para enfrentarte, mamita"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

Maju Mantilla comparte emotivo mensaje a su hija menor con Gustavo Salcedo: "Desde el cielo mi mami la acompaña"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel protagoniza tenso momento con reportero de 'Amor y fuego': "Si te da vergüenza, dime de dónde eres"

Gisela Valcárcel protagoniza tenso momento con reportero de 'Amor y fuego': "Si te da vergüenza, dime de dónde eres"

LEER MÁS
La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

La Uchulú revela el alto precio en dólares que pagará para operarse la voz en Colombia: "Tengo que ahorrar"

LEER MÁS
Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

LEER MÁS
Susy Díaz confiesa que pagaba 900 dólares al mes por departamento de Flor y Néstor en Miraflores: “Una como mamá apoya”

Susy Díaz confiesa que pagaba 900 dólares al mes por departamento de Flor y Néstor en Miraflores: “Una como mamá apoya”

LEER MÁS
Magaly Medina rompe en llanto al escuchar las confesiones del diseñador Jorge Luis Salinas sobre sus padres: “Tengo una historia parecida”

Magaly Medina rompe en llanto al escuchar las confesiones del diseñador Jorge Luis Salinas sobre sus padres: “Tengo una historia parecida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Violento desalojo por obras en Cerro Candela de Ate: 32 familias fueron agredidas con cuchillos y piedras por 25 sujetos no identificados

Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

Venezuela vence a Haití por el Mundial sub 17: la Vinotinto pasa como primero del grupo E

Espectáculos

Susy Díaz revela su breve romance con el cantante El General y confiesa cómo fue su encuentro en Perú

Johanna San Miguel y la 'cobradora araña' protagonizan colaboración y desatan risas en redes: "Las mujeres resolvemos"

Alejandra Baigorria confiesa con orgullo todos sus logros, pero admite que aún le falta cumplir uno importante: "Soñé ser mamá"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dina Boluarte reaparece en audiencia y reconoce que creó cuenta mancomunada: “Yo no buscaba aportante”

Liberan a militante de APP relacionado con Oscorima y buscado por EE.UU. por vínculos con el cartel de Sinaloa

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025