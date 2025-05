La ‘Uchulu’, popular actriz trans e influencer, se ha sometido nuevamente a una cirugía plástica, meses después de realizarse una vaginoplastia (reasignación de sexo) en Tailandia. Esta vez, la también humorista sorprendió a sus seguidores al pasar por el quirófano una vez más y presumir sus resultados.

En redes sociales, Etza Reátegui Wong, nombre real de la ‘Uchulú’, mostró como quedó su cuerpo tras realizarse una reducción de ‘la manzana de adán’ para feminizar su cuello y una luxación de costillas, tanto frontales como laterales. La actriz compartió todo el proceso de su recuperación en Instagram, y, además reveló que viajará a Colombia para someterse a una operación de voz.

La ‘Uchulú’ muestra como quedó tras reducirse la manzana de adán y las costillas

La actriz oriunda de Ucayali, la ‘Uchulú’ dejó en shock a sus seguidores al mostrar su renovada figura luego de someterse a dos nuevas cirugías estéticas. A través de Instagram, compartió imágenes del proceso y destacó el trabajo tanto de los doctores como el apoyo incondicional de su madre, quien la acompaño durante su recuperación.

“Este es mi primer día de recuperación. Estoy feliz con los resultados. Me operé la manzanita de Adán. Esta operación se llama condrolaringoplastia. También me realicé la lipotransferencia, amo el resultado que ha quedado, me realicé la luxación de costillas, las frontales y las laterales. Los resultados me encantan”, escribió la actriz cómica´, mostrando su antes y después.

Además, reveló que estas intervenciones no fueron tan dolorosas en comparación con otras sus cirugías a la que se ha sometido. “Ha sido menos invasiva, yo considero que soy una persona muy tolerante al dolor... le doy un 5 de 10”, comentó la influencer de 24 años.

Aunque no reveló el costo de las operaciones, se especula que podrían haber sido parte de un canje publicitario, ya que en sus publicaciones se mostró constantemente el nombre de los médicos responsables del procedimiento.

¿La voz de la ‘Uchulú’ cambiará tras reducirse la manzana de Adán?

Una de las dudas que más se repitió entre los seguidores de la ‘Uchulú’ tras su reciente operación fue si la reducción de la manzana de Adán haría que su voz cambie radicalmente. Frente a los comentarios, la actriz cómica decidió aclarar el tema a través de sus redes sociales.

“Me andan preguntando si esta operación de la reducción de la nuez de Adán va a implicar el cambio de mi voz. No, no te cambia la voz, solo hay que tener mucho cuidado, hay que comer moderadamente hasta que vaya cicatrizando y quede bien”, explicó.

Sin embargo, eso no fue todo. También adelantó que su próxima cirugía será, precisamente, para modificar su voz. Según contó, viajará a Colombia para someterse a ese procedimiento, con el objetivo de lograr un tono más acorde a su identidad.