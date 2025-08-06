Cirugía de reasignación de sexo de 'La Uchulú' fue en Tailandia. | Foto: composición LR / TikTok

El año pasado, Etza Reátegui Wong, más conocida como ‘La Uchulú’, impactó revelando que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo por lo que, contando su experiencia en redes, usuarios criticaron su decisión. Ante esto, la influencer afirmó que se siente feliz y que “No se avergüenza de la mujer que soy”.

‘La Uchulú’ agregó que nunca deja de recordar quien es y que se siente orgullosa. Además, el proceso para decidir su operación le tomó aproximadamente 9 meses y que al ver los resultados se sintió feliz con estos.

Usuarios en TikTok reaccionaron ante cirugía de reasignación de sexo de ‘La Uchulú’

En un vídeo del TikTok de ‘La Uchulú’, usuarios criticaron su cirugía de reasignación de sexo. Ante esto, la influencer se defendió diciendo que si bien su pasado la recuerda, gracias a eso hoy se puede expresar con libertad. Además, agregó que aunque muchas personas no estén de acuerdo con su cambio físico, al final ella “Disfruta con plenitud su vida”.

Por otro lado, indicó que tiene que agradecer mucho a su pasado así que, si se lo hacen recordar, no le molesta, solo le hace sentir valiente porque “Tiene una historia que contar”. En otros clips publicados, comparte su experiencia y responde con bromas ante comentarios negativos.

‘La Uchulú’ se realizó cirugía de reasignación de sexo en Tailandia

‘La Uchulú’ compartió en sus redes el proceso de su cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. Indicó que fue una gran inversión no solo monetaria, sino también de constancia debido al tratamiento postoperatorio. La influencer agregó que quienes piensen en pasar por lo mismo deben de hacer ejercicios, seguir dietas y no tomar alcohol.

Por otro lado, destacó que el apoyo de su familia fue primordial, en especial el de su madre que la acompañó dándole seguridad y apoyo mental. Actualmente, recalca que se siente feliz.