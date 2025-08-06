HOY
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia
"No hay problema con Perú", asegura exvicepresidenta de Colombia     
Espectáculos

La Uchulú se defiende ante comentarios que la critican por su cirugía de reasignación de sexo: "No me avergüenzo de la mujer que soy"

Etza Reátegui Wong, más conocida como 'La Uchulú', compartió su experiencia sobre su cirugía de reasignación de sexo lo que generó críticas en redes.

Cirugía de reasignación de sexo de 'La Uchulú' fue en Tailandia.
Cirugía de reasignación de sexo de 'La Uchulú' fue en Tailandia. | Foto: composición LR / TikTok

El año pasado, Etza Reátegui Wong, más conocida como ‘La Uchulú’, impactó revelando que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo por lo que, contando su experiencia en redes, usuarios criticaron su decisión. Ante esto, la influencer afirmó que se siente feliz y que “No se avergüenza de la mujer que soy”.

‘La Uchulú’ agregó que nunca deja de recordar quien es y que se siente orgullosa. Además, el proceso para decidir su operación le tomó aproximadamente 9 meses y que al ver los resultados se sintió feliz con estos.

PUEDES VER: Pablo Heredia, Ale Fuller y Flavia Laos en el centro de un triángulo amoroso que remecerá Chollywood y que podría involucrar una cuarta persona.

lr.pe

Usuarios en TikTok reaccionaron ante cirugía de reasignación de sexo de ‘La Uchulú’

En un vídeo del TikTok de ‘La Uchulú’, usuarios criticaron su cirugía de reasignación de sexo. Ante esto, la influencer se defendió diciendo que si bien su pasado la recuerda, gracias a eso hoy se puede expresar con libertad. Además, agregó que aunque muchas personas no estén de acuerdo con su cambio físico, al final ella “Disfruta con plenitud su vida”.

Por otro lado, indicó que tiene que agradecer mucho a su pasado así que, si se lo hacen recordar, no le molesta, solo le hace sentir valiente porque “Tiene una historia que contar”. En otros clips publicados, comparte su experiencia y responde con bromas ante comentarios negativos.

PUEDES VER: Antonio Pavón causará revuelo en 'El valor de la verdad': conoce más sobre el torero español que se volvió mediático en 'Chollywood'.

lr.pe

‘La Uchulú’ se realizó cirugía de reasignación de sexo en Tailandia

‘La Uchulú’ compartió en sus redes el proceso de su cirugía de reasignación de sexo en Tailandia. Indicó que fue una gran inversión no solo monetaria, sino también de constancia debido al tratamiento postoperatorio. La influencer agregó que quienes piensen en pasar por lo mismo deben de hacer ejercicios, seguir dietas y no tomar alcohol.

Por otro lado, destacó que el apoyo de su familia fue primordial, en especial el de su madre que la acompañó dándole seguridad y apoyo mental. Actualmente, recalca que se siente feliz.

La ‘Uchulú’ reacciona con burla a los rumores de su ‘embarazo’ y comparte foto: “Voy tres meses”

La ‘Uchulú’ reacciona con burla a los rumores de su ‘embarazo’ y comparte foto: “Voy tres meses”

‘La Uchulú’ no descarta postular a Miss Perú 2026 tras radical cambio físico debido a sus cirugías estéticas: "Tengo fe"

‘La Uchulú’ no descarta postular a Miss Perú 2026 tras radical cambio físico debido a sus cirugías estéticas: "Tengo fe"

La Uchulú sorprende con inesperada reacción tras vivir momentos de terror en el fuerte sismo de 6,1: "Quedé alborotada"

La Uchulú sorprende con inesperada reacción tras vivir momentos de terror en el fuerte sismo de 6,1: "Quedé alborotada"

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: “A veces me arrepiento de todo”

De chica reality a modelo cotizada: la peruana es amiga de millonarios y ahora brilla en Europa

De chica reality a modelo cotizada: la peruana es amiga de millonarios y ahora brilla en Europa

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Xiomy Kanashiro 'encara' a Luigui Carbajal por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán: "¿Así te tienen?"

Xiomy Kanashiro 'encara' a Luigui Carbajal por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán: "¿Así te tienen?"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela lo más duro de ser madre primeriza tras cuestionamientos: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', revela lo más duro de ser madre primeriza tras cuestionamientos: "No lo logré"

Imitadora de Olga Tañón 'encara' a Ricardo Morán por tratarla mal y le advierte: "Me la vas a pagar"

Imitadora de Olga Tañón 'encara' a Ricardo Morán por tratarla mal y le advierte: "Me la vas a pagar"

¿Cuáles son las cinco carreras universitarias que la inteligencia artificial y expertos no recomiendan estudiar?

¿Cuáles son las cinco carreras universitarias que la inteligencia artificial y expertos no recomiendan estudiar?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

Un error de Excel casi lo deja sin trabajo: escribió furioso a Bill Gates y Microsoft lo ayudó

Espectáculos

Dueño de La Bella Luz le regala un iPhone a Stiven Franco y cantante queda en shock: “¿Qué? No puede ser”

Dueño de La Bella Luz le regala un iPhone a Stiven Franco y cantante queda en shock: “¿Qué? No puede ser”

¿La película de terror 'La hora de la desaparición' está basada en hechos reales?

Tony Succar expone fuerte conflicto con su madre Mimy por no aceptar a su esposa: "No saben lo que tuvimos que pasar"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Canciller Elmer Schialer: "El Perú no va a ceder ni un milímetro de nuestro territorio"

Loreto: UGEL anuló contrato de profesor que mostró condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

