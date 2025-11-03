La actriz Leslie Moscoso vivió un momento conmovedor durante su participación en el programa 'El valor de la verdad', cuando su madre, María Dávalos, reveló por primera vez que su esposo le fue infiel y que incluso planeaba casarse con otra mujer. La confesión tomó por sorpresa a la propia comediante, quien reaccionó impactada al decir: “Acabo de enterarme”.

Durante la entrevista, Leslie Moscoso recordó el abandono de su padre en su niñez y cómo su ausencia marcó su vida desde los seis años. Sin embargo, nunca imaginó que su madre había guardado silencio durante años sobre la traición que sufrió. “Mi papá aparecía, mamá quedaba embarazada y luego él desaparecía otra vez. Ya de grande entendí que nos había abandonado”, relató la actriz entre lágrimas.

Madre de Leslie Mosco revela cómo se enteró de la infidelidad de su esposo

María Dávalos contó en el programa que descubrió la infidelidad de su esposo cuando halló, por casualidad, unas tarjetas de matrimonio con el nombre de él y otra mujer. “Habían pasado como un mes y él no se despegaba de un folder manila. Una noche, de curiosa, lo abrí y encontré las tarjetas de invitación de matrimonio. En esas tarjetas estaba el nombre de él y de otra mujer, y eso no lo sabe ninguno de mis hijos. Lo estoy contando ahora”, reveló.

La madre de Leslie Moscoso explicó que decidió mantener en secreto la traición para proteger la imagen paterna ante sus hijos. “Nunca quise hablarles mal de su papá. Qué impresión tan desgarradora sería hacerlo. Nunca tocaré el tema”, aseguró. Además, relató que al confrontar a su esposo, este intentó justificarse con presuntas mentiras: “Me dijo que era su hermano gemelo y que se iba a casar porque estaba embarazado. Pero yo ya no le creí, eso era demasiado”, expresó.

Leslie Moscoso recuerda el abandono de su padre en su niñez

Durante el programa con Beto Ortiz, la expareja de Luisito Sánchez compartió que tomó conciencia del abandono de su padre cuando tenía apenas nueve años. “Me hacía falta. Yo preguntaba, ‘¿dónde está mi papá?’. Me decían que estaba de viaje, pero después entendí que nos había abandonado”, confesó.

La actriz también recordó conversaciones que tuvo años después con su progenitor, quien le pidió que no lo juzgara. “Me decía que los hijos no tienen por qué juzgar a los padres, que tenía sus motivos y que no me los podía decir porque no los entendería”, contó Leslie Moscoso frente a su madre e hija mayor.