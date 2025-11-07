Karla Tarazona asegura que Melanie Martínez se contradijo en careo con Christian Domínguez

Tras ser señalada como la manzana de la discordia y la principal influencia para que Christian Domínguez opte por denunciar a Melanie Martínez, Karla Tarazona salió al frente y aseguró que "se dicen muchas mentiras" en esta disputa familiar. En declaraciones para un medio local, la conductora de TV reveló que "quisiera hablar" y contar su versión, pero no puede.

"Ella (Melanie) públicamente dice algo y el miércoles, en el juzgado, es otra la historia. No salió a decir en (plan de) ‘víctima’ por qué la denunció; sin embargo, ella ya lo había denunciado”, declaró Karla Tarazona para Trome. Agregado a ello, la figura de TV aseguró que "esperará su momento".

¿Aconsejó Karla Tarazona a Christian Domínguez para que demande a Melanie Martínez?

En medio de una posición incómoda, Karla Tarazona se defendió y aseveró: "es fácil decir que yo fui, pero esperaré mi momento y Magaly (Medina) se va a tragar la lengua. Como se recuerda, la popular 'Urraca' indicó que la menor, de 16 años, se distanció del cantante de cumbia por su enamorado.

Según Medina, el problema familiar inició cuando el líder de la Gran Orquesta le llamó la atención a la adolescente tras un incidente con su enamorado en la casa del cantante. La conductora de 'Magaly TV, la firme' aseveró que Christian Domínguez "no pasa a la pareja de la menor".

Karla Tarazona se pronuncia tras los cuestionamientos en su contra

Karla Tarazona aseguró que "tarde o temprano realmente se sabrán las cosas, quién miente y quién no", declaró. Asimismo, se mostró firme en su posición: mátenme si quieren, pero no diré nada. La verdad siempre sale a la luz.", señaló.

Tras el revuelo mediático, Christian Domínguez optó por ausentarse unos días de la conducción de 'Préndete' hasta poner fin a los problemas familiares con su menor hija.