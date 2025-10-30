Briela Cirilo, una de las voces más reconocidas de Corazón Serrano, sorprendió con una respuesta honesta sobre su relación con las demás integrantes del grupo de cumbia. Durante una entrevista en el programa 'BEF', conducido por Carlos Orozco para el canal de YouTube La Roro Network, la cantante descartó tener una mejor amiga dentro del conjunto y explicó por qué mantiene vínculos distintos con cada compañera.

La conversación, que también contó con la presencia de los hermanos Yrma y Edwin Guerrero, abordó temas personales y profesionales. Briela aprovechó para aclarar cómo se vive la convivencia en el escenario y fuera de él.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

"Un trato y cariño diferente": Briela Cirilo sobre sus compañeras de Corazón Serrano

La pregunta de Carlos Orozco fue directa: "¿Quién es tu mejor amiga en el grupo?". Briela Cirilo hizo una pausa antes de responder con franqueza: "No, no tengo mejor amiga". Ante la sugerencia por parte del conductor de que su vínculo con las demás sería solo laboral, la cantante lo descartó de inmediato: "No, todas son mis amigas. A todas les tengo un trato y un cariño diferente", afirmó, dejando sin sustento cualquier especulación sobre tensiones internas en Corazón Serrano.

En ese sentido, la intérprete de 'Si te marchas' explicó cómo varía su cercanía con las demás integrantes durante las presentaciones. "Por ejemplo, yo estoy al lado del escenario con Cielo, entonces con Kiara y Milagros no estoy muy pegada en el escenario", detalló. También mencionó que, debido a los cambios de posición durante el show, suele interactuar con todas en distintos momentos. "Creo que yo, junto con Lesly y Lucía, somos las que más variamos de cambio en el escenario. Entonces, yo estoy ahí con todas, durante todo el show", añadió.

PUEDES VER: Corazón Serrano se pronuncia sobre su agenda de conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima

Briela Cirilo reacciona a su caída en concierto de Corazón Serrano

Más adelante, la carismática Briela Cirilo recordó con humor su caída en pleno concierto de Corazón Serrano, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. "Gracias a Dios las pantallas salieron ilesas", comentó con ironía, restándole importancia al incidente.

El hecho ocurrió a mediados de 2025, durante una presentación en Huánuco. La cantante, de 27 años, explicó: "Era el paso, simplemente lo exageré y mi taco se enredó en la alfombra". A pesar de algunas críticas que recibió, Briela aseguró que lo toma con naturalidad. "Creo que es parte de algo que a la gente le gusta, vernos hacer cosas divertidas, aunque digan que no es profesional. La gente te va a criticar igual. Yo me lo tomo con humor. Igual se volvió viral, así que no pasa nada", sentenció.