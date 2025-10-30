HOYSuscripcion LR Focus

Briela Cirilo descarta tener una mejor amiga en Corazón Serrano y explica importante motivo: "Un trato y cariño diferente"

La respuesta de Briela Cirilo generó una reacción inmediata en Carlos Orozco, quien sugirió que su vínculo con las demás cantantes de Corazón Serrano sería solo profesional.

Briela Cirilo debutó en Corazón Serrano en 2023
Briela Cirilo debutó en Corazón Serrano en 2023

Briela Cirilo, una de las voces más reconocidas de Corazón Serrano, sorprendió con una respuesta honesta sobre su relación con las demás integrantes del grupo de cumbia. Durante una entrevista en el programa 'BEF', conducido por Carlos Orozco para el canal de YouTube La Roro Network, la cantante descartó tener una mejor amiga dentro del conjunto y explicó por qué mantiene vínculos distintos con cada compañera.

La conversación, que también contó con la presencia de los hermanos Yrma y Edwin Guerrero, abordó temas personales y profesionales. Briela aprovechó para aclarar cómo se vive la convivencia en el escenario y fuera de él.

PUEDES VER: Susana Alvarado comete error en concierto de Corazón Serrano en vivo, pero Briela Cirilo interviene y salva la canción

lr.pe

"Un trato y cariño diferente": Briela Cirilo sobre sus compañeras de Corazón Serrano

La pregunta de Carlos Orozco fue directa: "¿Quién es tu mejor amiga en el grupo?". Briela Cirilo hizo una pausa antes de responder con franqueza: "No, no tengo mejor amiga". Ante la sugerencia por parte del conductor de que su vínculo con las demás sería solo laboral, la cantante lo descartó de inmediato: "No, todas son mis amigas. A todas les tengo un trato y un cariño diferente", afirmó, dejando sin sustento cualquier especulación sobre tensiones internas en Corazón Serrano.

En ese sentido, la intérprete de 'Si te marchas' explicó cómo varía su cercanía con las demás integrantes durante las presentaciones. "Por ejemplo, yo estoy al lado del escenario con Cielo, entonces con Kiara y Milagros no estoy muy pegada en el escenario", detalló. También mencionó que, debido a los cambios de posición durante el show, suele interactuar con todas en distintos momentos. "Creo que yo, junto con Lesly y Lucía, somos las que más variamos de cambio en el escenario. Entonces, yo estoy ahí con todas, durante todo el show", añadió.

PUEDES VER: Corazón Serrano se pronuncia sobre su agenda de conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima

lr.pe

Briela Cirilo reacciona a su caída en concierto de Corazón Serrano

Más adelante, la carismática Briela Cirilo recordó con humor su caída en pleno concierto de Corazón Serrano, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. "Gracias a Dios las pantallas salieron ilesas", comentó con ironía, restándole importancia al incidente.

El hecho ocurrió a mediados de 2025, durante una presentación en Huánuco. La cantante, de 27 años, explicó: "Era el paso, simplemente lo exageré y mi taco se enredó en la alfombra". A pesar de algunas críticas que recibió, Briela aseguró que lo toma con naturalidad. "Creo que es parte de algo que a la gente le gusta, vernos hacer cosas divertidas, aunque digan que no es profesional. La gente te va a criticar igual. Yo me lo tomo con humor. Igual se volvió viral, así que no pasa nada", sentenció.

Susana Alvarado comete error en concierto de Corazón Serrano en vivo, pero Briela Cirilo interviene y salva la canción

Corazón Serrano se pronuncia sobre su agenda de conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano cuenta todos los detalles de su operación en el rostro y cuerpo

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Exmánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: "Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto"

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer y admite atravesar un momento complicado: "Me bajonea bastante"

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

Susana Alvarado comete error en concierto de Corazón Serrano en vivo, pero Briela Cirilo interviene y salva la canción

