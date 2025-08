La celebración por el cumpleaños de Ana Paula Consorte volvió a estar en boca de todos tras un insólito momento protagonizado por una agrupación de salsa. En medio del show en vivo, uno de los vocalistas llamó “Alondra” a la actual pareja de Paolo Guerrero. Aunque algunos consideran que se trató de un error comprensible por la similitud de nombres y los romances mediáticos del futbolista, el lapsus ocurrió en el peor momento: el día especial de la influencer brasileña.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el look de Paolo Guerrero. El delantero nacional se mostró animado durante toda la velada, bailando junto a Ana Paula. Sin embargo, su apariencia fue criticada por Magaly Medina en su programa de espectáculos.

Video viral de Barrio Fino en el cumpleaños de Ana Paula Consorte

Durante el cumpleaños número 33 de Ana Paula Consorte, un detalle no pasó desapercibido y generó revuelo en redes sociales. El tiktoker José Pastor difundió un video en el que se evidenciaría un presunto desliz por parte de la orquesta de salsa Barrio Fino. En el clip, se escucha claramente al cantante decir: “Cómo baila Alondra”, justo cuando Ana Paula se encontraba en el centro de la pista, acompañada por Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, y la brasileña Brenda Carvalho.

El momento, que rápidamente se volvió viral, puede ser justificado como una simple confusión o coincidencia, pero algunos usuarios lo relacionan directamente con la mediática historia entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero, lo que puso a Barrio Fino en el centro de la polémica.

Magaly Medina critica el look de Paolo Guerrero

Magaly Medina también se burló de la vestimenta que Paolo Guerrero, de 41 años, lució durante la fiesta de cumpleaños de Ana Paula Consorte, asegurando que el futbolista no acierta con su estilo. “Tiene el mismo look desde que era chibolo. Un look de chico de 14 años. Pero no puedes ponerte un poco más formal. Aunque Guerrero parecía un cantante de orquesta. Fiesta como esa amerita ir más formal, no que te vistas como ir a un concierto de reguetón”, señaló la popular ‘urraca’.