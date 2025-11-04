Los populares “Gemelos Paletazo” encendieron la polémica en redes sociales al lanzar un fuerte mensaje contra Magaly Medina, tras la reciente entrevista que la conductora realizó a Sheyla Rojas en su programa 'Magaly TV La Firme'. Durante una emisión del streaming “Doble Sentido”, los hermanos no se guardaron nada y calificaron a la periodista de espectáculos como “doble moral”, generando gran revuelo entre los seguidores del entretenimiento local.

"Lo más loco es que está sentada junto a una persona que literalmente le dijo embajadora en otro sentido más huachafo que se llama buchona", comentó uno de los 'Gemelos paletazos'. Asimismo, enfatizaron el doble discurso que tendría Magaly al haber entrevistado a Rojas. "No, yo sentarme, o sea, como ya doble moral se ve ahí a Magaly".

Magaly recibe críticas tras entrevistar a Sheyla Rojas

La reciente entrevista de Magaly Medina a Sheyla Rojas en “Magaly TV La Firme”, emitida el pasado viernes 31 de octubre, no pasó desapercibida y ha generado una ola de comentarios. El encuentro sorprendió al público, sobre todo por las duras críticas que la conductora había lanzado en el pasado contra la exfigura de reality. Entre los que no dudaron en pronunciarse estuvo Rodrigo González, ‘Peluchín’, quien cuestionó la aparente incongruencia en la postura de la 'Urraca'. “Antes, para Magaly Medina, Sheyla Rojas era una mujer de moral relajada, inescrupulosa para conseguir sus fines”, enfatizó el conductor. “Sin embargo, parece que todo cambia, cuando los involucrados deciden hacer negocios con su marido”, añadió, en clara alusión al notario Alfredo Zambrano.