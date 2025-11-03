Luego de varios años residiendo en México, Sheyla Rojas regresó brevemente al Perú y reapareció ante las cámaras, esta vez con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Durante una entrevista para el matutino 'Arriba mi gente', la también modelo fue consultada por su futuro con Sir Winston, su pareja desde hace casi un lustro, y sorprendió al hacerle un llamado directo para dar el siguiente paso en su relación.

Con el estilo espontáneo que la caracteriza, Sheyla Rojas reveló que desea ser madre nuevamente y, al mismo tiempo, dejó entrever su impaciencia por no haber recibido aún una propuesta de matrimonio. La exchica reality dejó claro que, aunque vive una etapa tranquila, espera concretar pronto sus planes personales con el empresario mexicano.

Sheyla Rojas hace nuevo llamado para que Sir Winston le pida matrimonio

En uno de los momentos más comentados de la entrevista, la exconductora de televisión lanzó una sutil, pero firme indirecta dirigida a Sir Winston, con quien mantiene una relación sentimental desde hace cinco años.

"Espero que se dé pronto, Sir Winston, por favor. Han pasado cinco años, la estás haciendo demasiado larga", expresó entre risas, dejando ver que el deseo de formalizar su unión va tomando mayor fuerza. La declaración causó revuelo entre los presentes en el set de Latina, quienes también se unieron al pedido.

No es la primera vez que Sheyla Rojas y Sir Winston son mencionados en el contexto de un compromiso. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido anuncios oficiales sobre un enlace matrimonial. Esta nueva declaración parece ser un mensaje claro de la exchica reality para que su pareja dé el siguiente paso.

Sheyla Rojas desea ser madre nuevamente

Además del tema del matrimonio, Sheyla Rojas también se refirió a su deseo de ampliar su familia. Durante la conversación con el programa de Latina, confesó que se encuentra trabajando con un especialista en fertilidad para poder concebir un hijo junto a Sir Winston.

"Ya me han preguntado eso y sí, obviamente me encantaría, pero, pues, no sé, si se da, se da", comentó. Agregó que este año estuvo enfocada en el pádel —deporte que practica en Guadalajara, donde reside—, y que por ese motivo no presionó tanto en concretar este proyecto familiar.