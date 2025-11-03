HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México
José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      José Jerí expulsa a la encargada de la embajada de México      
Espectáculos

Sheyla Rojas confiesa que 'sueña' con tener un hijo con Sir Winston y vuelve a pedirle que le proponga matrimonio: "Han pasado 5 años"

La exchica reality Sheyla Rojas reapareció en la televisión peruana y sorprendió al enviarle una indirecta a Sir Winston para que formalicen su relación tras cinco años juntos. Esta no es la primera vez que lo hace.

Sheyla Rojas está de regreso en Perú por unos días. Foto: Composición LR/Captura/Latina/Captura/TikTok
Sheyla Rojas está de regreso en Perú por unos días. Foto: Composición LR/Captura/Latina/Captura/TikTok

Luego de varios años residiendo en México, Sheyla Rojas regresó brevemente al Perú y reapareció ante las cámaras, esta vez con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Durante una entrevista para el matutino 'Arriba mi gente', la también modelo fue consultada por su futuro con Sir Winston, su pareja desde hace casi un lustro, y sorprendió al hacerle un llamado directo para dar el siguiente paso en su relación.

Con el estilo espontáneo que la caracteriza, Sheyla Rojas reveló que desea ser madre nuevamente y, al mismo tiempo, dejó entrever su impaciencia por no haber recibido aún una propuesta de matrimonio. La exchica reality dejó claro que, aunque vive una etapa tranquila, espera concretar pronto sus planes personales con el empresario mexicano.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: 'Te engañó'

lr.pe

Sheyla Rojas hace nuevo llamado para que Sir Winston le pida matrimonio

En uno de los momentos más comentados de la entrevista, la exconductora de televisión lanzó una sutil, pero firme indirecta dirigida a Sir Winston, con quien mantiene una relación sentimental desde hace cinco años.

"Espero que se dé pronto, Sir Winston, por favor. Han pasado cinco años, la estás haciendo demasiado larga", expresó entre risas, dejando ver que el deseo de formalizar su unión va tomando mayor fuerza. La declaración causó revuelo entre los presentes en el set de Latina, quienes también se unieron al pedido.

No es la primera vez que Sheyla Rojas y Sir Winston son mencionados en el contexto de un compromiso. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido anuncios oficiales sobre un enlace matrimonial. Esta nueva declaración parece ser un mensaje claro de la exchica reality para que su pareja dé el siguiente paso.

PUEDES VER: Sheyla Rojas causa alarma al revelar que fue operada de emergencia y se quiebra al contar qué le paso: 'Era una cosa inexplicable'

lr.pe

Sheyla Rojas desea ser madre nuevamente

Además del tema del matrimonio, Sheyla Rojas también se refirió a su deseo de ampliar su familia. Durante la conversación con el programa de Latina, confesó que se encuentra trabajando con un especialista en fertilidad para poder concebir un hijo junto a Sir Winston.

"Ya me han preguntado eso y sí, obviamente me encantaría, pero, pues, no sé, si se da, se da", comentó. Agregó que este año estuvo enfocada en el pádel —deporte que practica en Guadalajara, donde reside—, y que por ese motivo no presionó tanto en concretar este proyecto familiar.

Notas relacionadas
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajos sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exfutbolista Claudio Pizarro se habría convertido en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, según 'Magaly TV, la firme'

Exfutbolista Claudio Pizarro se habría convertido en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, según 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
¿Cómo reaccionó Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

¿Cómo reaccionó Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

LEER MÁS
Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

LEER MÁS
Cortan abruptamente el audio en vivo de ‘América hoy’ y programa sale del aire: conductores pidieron disculpas minutos después

Cortan abruptamente el audio en vivo de ‘América hoy’ y programa sale del aire: conductores pidieron disculpas minutos después

LEER MÁS
Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Cómo reaccionó Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre con mentiras"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025