Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Entretenimiento

Antonio Pavón se emociona al ver su hijo Antoñito caminar a su lado por las playas de España

“Hasta que no vea a este niño andando, no voy a parar”, había prometido el torero Antonio Pavón sobre su hijo Antoñito, quien nació con una delicada enfermedad que lo mantuvo en silla de ruedas. 

Antoñito es fruto del romance entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas. Foto: Composición LR/Instagram.

Antonio Pavón compartió un emotivo video donde se le observa caminando junto a su hijo Antoñito, de 12 años, por las playas de España. El pequeño es fruto de su relación con Sheyla Rojas, famosa exchica reality. Durante su paseo por Cádiz también los acompañó la pareja del torero, la modelo peruana, Joi Sánchez.

Cabe recordar que el heredero de Pavón nació con complicaciones de salud debido a una artrosis múltiple congénita, condición que le impidió caminar durante sus primeros años y lo mantuvo en una silla de ruedas.

En su presentación en ‘El valor de la verdad, de semanas atrás, Pavón reveló el difícil momento que atravesó por la enfermedad de su hijo. “Lo pasé muy mal, lloraba todos los días, porque mi relación con él era muy estrecha”, confesó.

Antonio Pavón conmueve con desgarrador testimonio sobre la enfermedad que padece Antoñito: "No caminaba"

Antonio Pavón sonríe al caminar junto a su hijo Antoñito por las playas de España

Antonio Pavón, de 42 años, compartió en sus historias de Instagram un video donde se le ve caminando junto a su hijo Antoñito, ambos en ropa de baño. En las imágenes, el torero le pide a su pequeño que salude a la cámara, y este lo hace antes de acelerar el paso y lanzarse de inmediato al mar. En la escena también aparecía Joi Sánchez.

De esta manera, el exintegrante de ‘Combate’ vio cumplido uno de sus sueños más anhelados, tal como lo confesó en ‘El valor de la verdad’: “Yo no me podía separar de Antoñito porque mi meta era: hasta que no vea a este niño andando, no voy a parar. Me cueste lo que me cueste”, recordó el exmodelo.

Antonio Pavón expone desesperado acto de amor que hizo por su hijo tras pedido de Sheyla Rojas: "Volvería a hacerlo siempre"

Antoñito revela que sueña con estudiar la carrera de Medicina por conmovedora razón

Antoñito Pavón Rojas estuvo presente en ‘América hoy’ el año pasado, donde sorprendió al revelar su deseo de estudiar medicina, inspirado en los médicos que lo han acompañado a largo de su vida.

“Me está gustando mucho Medicina”, contestó el hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas ante la pregunta de Ethel Pozo.  “Como pasa bastante tiempo en los hospitales, dice que quiere ser médico para curar a los niños”, declaró el torero con bastante orgullo.

